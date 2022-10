Kodeks pracy zostanie dostosowany do dwóch ważnych dyrektyw

W przyszłym roku w życie wejść powinny zmiany dostosowujące Kodeks pracy do dwóch istotnych dyrektyw unijnych (work-life balance oraz transparency). Na razie projekt odpowiedniej nowelizacji jest jeszcze na etapie prac rządowych. Jak przekonują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, wdrożenie nowych rozwiązań doprowadzi do poprawienia warunków pracy.

W ramach dostosowania polskich przepisów do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną rozwiązania przewidziane w dwóch dyrektywach Parlamentu i Rady (UE), w tym dyrektywy UE 2019/1152 ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (tzw. transparency directive) oraz dyrektywy 2019/1158 ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance directive).

– O obu dyrektywach i potrzebie ich wdrożenia do naszego porządku prawnego można by mówić długo, niemniej obie należy ocenić pozytywnie. Mają one na celu poprawę warunków pracy przez popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacyjnej rynku pracy. Dyrektywy przyczyniają się do uwypuklania wymiaru społecznego Europy, ale także zakładają wspieranie równości płci. Stanowią one jeden z elementów procesu realizacji europejskiego filaru praw socjalnych – mówi radca prawny i partner w Grant Thornton, Jolanta Zarzecka-Sawicka.

Zmiany będą w praktyce dotyczyć m.in. urlopów ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych. Jak podkreśla ekspert, głównym celem będzie w tym kontekście wspieranie utrzymania aktywności zawodowej kobiet i niewycofywania się przez nie z rynku pracy.

W założeniu pakiet szykowanych zmian służyć będzie też wspieraniu równości płci. Jak twierdzą eksperci Grant Thornton, duże znaczenie odegrać mogą przy tym rozwiązania ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

mp