Kodeks pracy będzie dostosowany do prawa UE. Nowela sporo zmieni w urlopach

Kodeks pracy czekają istotne zmiany dotyczące urlopów. Przepisy zostaną dostosowane do aktualnych wymogów unijnych. Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji zakłada m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz wprowadzenie nowego urlopu opiekuńczego. Zmiany mają zostać wprowadzone w życie już 1 sierpnia br.

Jak wskazują projektodawcy, Kodeks pracy musi zostać dostosowany do dwóch dyrektyw Unii Europejskiej, w tym dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, prawo do urlopu rodzicielskiego stanie się indywidualnym prawem każdego z rodziców. W efekcie nie będzie już uzależnienia od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Urlopy rodzicielskie będą też dłuższe – obecnie to 32 tygodnie dla jednego dziecka i 34 tygodnie dla ciąży mnogiej, a po nowelizacji będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy rodzic otrzyma gwarancję 9 tygodni urlopu i w tym przypadku nie będzie można przenieść urlopu na drugiego rodzica.

Całkowitą nowością będzie urlop opiekuńczy, czyli 5 dni bezpłatnego urlopu w roku, który ma być udzielany na wniosek pracownika muszącego zapewnić osobistą opiekę dziecku czy też innemu członkowi rodziny (np. małżonkowi lub starszym rodzicom). Chodzi o przypadki, gdy dana osoba wymaga znacznej opieki albo znacznego wsparcia z powodu poważnych czynników medycznych.

Kodeks pracy obejmie też zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej. Zwolnienie w wymiarze 2 dni (lub 16 godzin) w roku ma przysługiwać w pilnych sprawach rodzinnych związanych z chorobą lub wypadkiem. Za ten czas pracownik otrzyma połowę stawki swojego wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 lutego 2022 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

