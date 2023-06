Klimatyzator z funkcją grzania a ulga termomodernizacyjna - fiskus zmienia zdanie

Odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zostały poniesione w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Katalog tych wydatków nie uwzględnia jednak wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który jest współwłaścicielem wraz z żoną budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Jak poinformował we wniosku, zamontował w całym budynku urządzenia klimatyzacyjne z opcją ogrzewania. Urządzenia te mają zastąpić w całości ogrzewanie gazowe w budynku, a po zamontowaniu urządzeń fotowoltaicznych w bieżącym roku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania budynku. Ulepszenie to, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania do budynku, w wyniku czego nastąpi zmniejszenie kosztów ogrzewania. Spowoduje to częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Podatnik wskazał, że opodatkowuje swoje dochody według jednolitej 19% stawki podatku. Powyższe wydatki zostały udokumentowane na podstawie faktury VAT z 5 listopada 2019 r. Wydatek na zakup i montaż klimatyzatora nie był i nie jest sfinansowany lub dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone w jakiejkolwiek innej formie. Nie był też i nie jest zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ani uwzględniony w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Wydatek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne był poniesiony w całości z własnych środków i nie był dofinansowany ze środków gminnych.

W związku z powyższym podatnik zapytał, czy wydatki za zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z możliwością ogrzewania, będzie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej i dokonać odliczenia tego wydatku od podstawy opodatkowania. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.226.2020.2.JK2 uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Natomiast Szef Krajowej Administracji Skarbowej, po zapoznaniu się z aktami sprawy stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS jest nieprawidłowa.

Szef KIS stwierdził:

Katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których zakup uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej zawiera - wydane na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy PIT - rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczeniu podlegają wydatki na następujące materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniem objęte są również wydatki na następujące usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko podatnik opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z Objaśnieniami podatkowymi z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”:

wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w powołanym rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zostały poniesione w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Katalog tych wydatków nie uwzględnia jednak wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania.

W związku z powyższym, podatnik nie ma możliwości odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków poniesionych w 2019 r. na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania.

Zmiana interpretacji indywidualnej z 21 czerwca 2023 r., sygn. DOP3.8222.99.2023.HTCE - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - pełna treść zmiany interpretacji

