Klasyfikacja zawodów do zmiany. Katalog obejmie 81 nowych profesji

W przyszłym roku zmianie ulegnie klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Nowy wykaz obejmie 81 nowych zawodów, a równocześnie z klasyfikacji usunięte zostaną 3 niefunkcjonujące już profesje. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

W nowej klasyfikacji pojawią się łącznie 242 zmiany w porównaniu do obecnego wykazu. Modyfikacje obejmą głównie wprowadzenie nowych zawodów, usunięcie kilku dotychczasowych profesji oraz inne korekty (np. zmiany nazw niektórych zawodów).

„Projektowane rozporządzenie uwzględnia zmiany zachodzące na rynku pracy, w zakresie tzw. zawodów rynkowych, zgłoszonych we wnioskach do resortu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, zawodów zidentyfikowanych w ramach badań prowadzonych w 2020 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz w ramach procesu przyporządkowania zawodów z polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS) do Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wykaz obejmie również zawody szkolnictwa branżowego, uwzględnione w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (KZSB). Cała klasyfikacja obejmie w sumie 81 nowych zawodów rynkowych. Na liście nowych profesji znajdują się m.in. kierownik sieci sklepów, fizjolog, inżynier optyk, projektant układów scalonych, inżynier internetu rzeczy, analityk kryminalny oraz tester gier komputerowych.

Jednocześnie z listy wykreślone zostaną trzy zawody niefunkcjonujące już na rynku pracy (wychowawca małego dziecka, lider klubu pracy i maszynistka).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 lipca 2021 r.) Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a nowa klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna tu.

mp