KE zatwierdziła polski program wsparcia dla firm energochłonnych

Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła polski program o wartości 10 mld euro, który dotyczy rekompensat kosztów pośrednich emisji dla energochłonnych przedsiębiorstw. Przygotowany przez polski rząd program ma na celu przeciwdziałanie skutkom rosnących cen prądu. Jak oceniła Bruksela, wsparcie może zmniejszyć ryzyko tzw. ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sektorach energochłonnych.

Zgodnie z planami, program wsparcia ma budżet na poziomie nieco ponad 45 mld zł i ma w praktyce częściowo pokryć wyższe ceny prądu wynikające z wpływu opłat emisyjnych na koszty wytwarzania energii elektrycznej (tzw. koszty pośrednie emisji) poniesione w latach 2021-2030. Jednym z celów jest zmniejszenie ryzyka przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie polityka klimatyczna jest mniej restrykcyjna.

Komisja Europejska wydała już, na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, oficjalną zgodę na wprowadzenie przez Polskę tego – skierowanego do energochłonnych branż – programu wsparcia.

– Program o wartości 10 mld euro pozwoli Polsce zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji gazów cieplarnianych w sektorach energochłonnych. Jednocześnie zachowane zostaną zachęty do opłacalnej dekarbonizacji polskiej gospodarki, zgodnie z celami Zielonego Ładu, a nadmierne zakłócenia konkurencji będą ograniczane – mówi wiceprzewodnicząca wykonawcza KE, odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager.

W ramach nowego programu kwalifikujące się firmy otrzymają rekompensaty w formie częściowego zwrotu kosztów pośrednich emisji poniesionych w roku poprzednim. Maksymalna kwota pomocy to co do zasady 75 proc. poniesionych kosztów tego rodzaju, przy czym w niektórych przypadkach kwota ta będzie mogła być wyższa.

mp