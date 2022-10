KE wzywa Polskę do zgłoszenia strategii ws. unii energetycznej i klimatu

Komisja Europejska wezwała Polskę oraz trzy inne kraje członkowskie Unii Europejskiej do zgłoszenia strategii długoterminowych ws. unii energetycznej i działań dotyczących klimatu. Polska ma teraz dwa miesiące na odpowiedź i przedstawienie swoich strategii. Sprawa może trafić później do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE).

Zgodnie z decyzją podjętą przez KE pod koniec ubiegłego tygodnia, do władz Polski, Bułgarii, Irlandii i Rumunii skierowane zostały wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem notyfikacji przez te państwa krajowych długoterminowych strategii na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1999 ws. zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

„Stabilne długoterminowe strategie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia potrzebnej transformacji gospodarczej i szerszych celów zrównoważonego rozwoju, a także przystąpienia do realizacji na długoterminowych celów klimatycznych określone w porozumieniu paryskim” – podkreśla KE.

Unia Europejska już w 2019 r. określiła swoją długoterminową strategię, która ma docelowo uczynić do 2050 r. z Europy pierwszy kontynent neutralny dla klimatu. W praktyce ustalono cel neutralności klimatycznej i wyraźny cel pośredni, który zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o minimum 55 proc. do 2030 r. względem poziomów z 1990 r.

„W rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną określono proces przygotowania przez państwa członkowskie do 1 stycznia 2020 r. ich pierwszych długoterminowych strategii w perspektywie co najmniej 30 lat, a następnie nowych strategii co 10 lat. Do tej pory Bułgaria, Irlandia, Polska i Rumunia nie przedstawiły Komisji swoich długoterminowych strategii” – czytamy w oficjalnym komunikacie KE.

Polska i pozostałe trzy kraje UE mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi oraz przedstawienie swoich strategii. Jeśli tego nie zrobią, to Bruksela zapewne podejmie decyzje o wystosowaniu tzw. uzasadnionej opinii, a sprawy mogą trafić później do TS UE.

mp