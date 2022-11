Kasy fiskalne 2023: Ważne zmiany ws. kas o zastosowaniu specjalnym

Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będą mogły otrzymywać potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych o rok dłużej, czyli do końca 2023 r. – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. W przypadku pozostałych kas z elektronicznym zapisem kopii termin graniczny upłynie z końcem 2022 r. Zmiany mają być odpowiedzią na ewentualne problemy z dostępem do kas fiskalnych online o zastosowaniu specjalnym.

Kasy o zastosowaniu specjalnym dotyczą np. świadczenia usług taksówkowych, sprzedaży leków, automatycznej sprzedaży towarów i usług czy też sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych i składach celnych.

„Z uwagi na specyfikę niektórych rodzajów działalności od dnia 1 stycznia 2023 r. mogą pojawić się problemy z dostępem do kas rejestrujących typu online o zastosowaniu specjalnym. Tym samym podjęto starania, aby podatnicy, którzy będą mieli obowiązek stosowania kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym, mogli nabywać jeszcze przez rok specjalne kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii” – wskazuje resort finansów.

Odpowiednie zmiany w ustawie o podatku VAT zostaną wprowadzone przy okazji szerszej nowelizacji ustawy akcyzowej. Projektodawcy proponują modyfikację przepisów, aby potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym mogły być wydawane do 31 grudnia 2023 r. Obecnie terminem granicznym jest natomiast 31 grudzień 2022 r.

W praktyce dojdzie do podziału, a w przypadku kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii, które nie mają zastosowania specjalnego, terminem pozostanie koniec 2022 r.

„Proponuje się wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach tak, aby w przypadku wydanych już potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym zachowały one moc do dnia 31 grudnia 2023 r. i zostały przedłużone z mocy prawa (bez konieczności wydawania potwierdzenia) do dnia 31 grudnia 2023 r.” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 2 listopada 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

