Kasy fiskalne 2023: Obowiązek ewidencji dla myjni odroczony do lutego

Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. – wynika z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia. Odroczenie terminu obowiązkowej fiskalizacji jest związane głównie z problemami firm z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem tego rozporządzenia, który został opublikowany 14 września br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, termin ten miał być odroczony do 1 kwietnia 2023 r.

W rozporządzeniu przewidziano odroczenie do 1 lutego 2023 r. obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach czy innej formie (bezgotówkowej).

"Ministerstwo Finansów na bieżąco dokonywało monitoringu branży producentów kas rejestrujących w zakresie zapewnienia dostępności urządzeń do automatycznej sprzedaży właściwych do stosowania w branży myjni samochodowych, a także analizowało sygnalizowane przez podatników zobowiązanych do zainstalowania takich urządzeń problemy z nabyciem oraz montażem tych urządzeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z utrzymującym się stanem zerwanych łańcuchów dostaw oraz sygnalizowanymi w związku z tym przez przedsiębiorców tej branży problemami z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych - postanowiono o ponownym przesunięciu terminu obowiązkowej fiskalizacji w tej branży, z 1 października 2022 r. na 1 lutego 2023 r." – można przeczytać w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 września 2022 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

Redakcja podatki.biz