Kasy fiskalne 2021: Obowiązek stosowania kas online jednak z opóźnieniem?

Sejm zaczyna prace nad poselskim projektem zmian w ustawie o VAT, w którym zaproponowano przesunięcie w czasie terminów wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników. Projektodawcy z Koalicji Obywatelskiej chcą przesunięcia terminów o kolejne 12 miesięcy.

W ramach ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach przewidziano wprowadzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (Centralne Repozytorium Kas), prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. W przypadku części branż wprowadzono sztywne terminy na dostosowanie się do tego wymogu i przejście na kasy online.

W reakcji na pandemię koronawirusa rząd zdecydował się jednak na przedłużenie terminów. W przypadku grupy podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (również sezonowo), usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu, i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych, aktualny termin to 31 grudzień 2020 r.

Z kolei do 30 czerwca 2021 r. czas na wprowadzenie kas online mają podatnicy zajmujący się świadczeniem usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

W poselskim projekcie zaproponowano kolejne przedłużenie tych dwóch terminów – tym razem o 12 miesięcy.

„Proponujemy, by terminy wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1059) przesunąć o kolejne 12 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz do dnia 30 czerwca 2022 r. i co za tym idzie przedłużyć dla wskazanych wyżej grup podatników terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz 1 lipca 2022 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt trafił do Sejmu 9 grudnia 2020 r.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp