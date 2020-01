Kasy fiskalne 2020: Nowy projekt dotyczący wirtualnych kas

Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 10 mln euro, będą mogli stosować kasy rejestrujące mające postać oprogramowania (tzw. wirtualne kasy fiskalne) – wynika z projektu rozporządzenia, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Z tego typu kas będzie można korzystać np. za pomocą tabletów czy smartfonów. Na razie nie ma pewności, kiedy nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie.

„Nowe rozwiązanie pozwoli na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, z rozwiązań zbliżonych do formuły kas wirtualnych korzysta także część innych krajów europejskich, a polski system ma być zbliżony do tych funkcjonujących obecnie w Czechach, Austrii i Chorwacji.

Nowe kasy mają stanowić alternatywę dla wykorzystywanych obecnie urządzeń. Wirtualne kasy – podobnie jak kasy online – będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. W praktyce pozwoli to na ciągłe i zautomatyzowane przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji i o zdarzeniach fiskalnych.

„Proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 10 mln euro. Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla takich kas, mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

