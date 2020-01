Kasy fiskalne 2020: Nowe przepisy mocno wpłyną na rynek taksówkarski

W rozliczaniu usług przewozu można już korzystać z aplikacji mobilnej w smartfonie, która może zastępować kasę fiskalną i taksometr. To jedna z głównych zmian wprowadzonych z początkiem 2020 r. w ramach nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (tzw. lex Uber). Przewiduje się, że zmiany w przepisach będą mieć znaczny wpływ na rynek taksówkarski.

Zgodnie z założeniami, nowe regulacje mają doprowadzić do uporządkowania rynku usług taksówkowych i przewozu osób. Jednym z głównych celów jest także likwidacja tzw. szarej strefy.

Za jedną z kluczowych zmian uważa się możliwość zastąpienia kasy fiskalnej i taksometru aplikacją mobilną w smartfonie. To nowy sposób na rozliczenie usługi przewozu.

– Istotny aspekt to dopuszczenie wszystkich rozwiązań technologicznych i aplikacji w smartfonach do rozliczeń związanych z przewozem taksówką czy inną formą transportu. To duża zmiana, ponieważ dotychczas firmy takie jak nasza, która upatruje swojej przewagi konkurencyjnej właśnie w rozwiązaniach technologicznych, nie mogły z nich korzystać w świetle obowiązujących przepisów – skomentował w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes prezes firmy iTaxi, Jarosław Grabowski.

Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie podmioty świadczące usługi przewozu pasażerskiego samochodami osobowymi mają działać na podstawie takich samych zasad. Oznacza to, że takie podmioty podlegają m.in. tym samym regulacjom podatkowym oraz tej samej odpowiedzialności.

mp