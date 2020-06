Kasy fiskalne 2020: MF o kłopotach z terminowymi przeglądami kas

Podatnicy mogą wnioskować o odroczenie terminów przeglądu technicznego kas rejestrujących – poinformowało w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów. Jak zaznacza resort, w takiej sytuacji podatnik powinien złożyć wqniosek jeszcze przed upływem danego terminu. Obecnie w związku z sytuacją pandemiczną część serwisantów obawia się problemów z przeprowadzeniem okresowych przeglądów.

W ostatnim czasie z podmiotów zajmujących się serwisowaniem kas fiskalnych napływają sygnały dotyczące potencjalnych problemów z wykonaniem przeglądów sprzętu w odpowiednich terminach.

„Pojawiają się sygnały od producentów i podmiotów, które zajmują się serwisem kas rejestrujących, o obawach serwisantów związanych z przeprowadzaniem okresowych przeglądów kas rejestrujących w czasie zagrożenia koronawirusem” – czytamy w komunikacie, który w poniedziałek opublikowało Ministerstwo Finansów.

Resort tłumaczy, że podatnicy mogą indywidualnie (także w formie elektronicznej) składać do naczelników urzędów skarbowych wnioski o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Co istotne, taki wniosek powinien zostać złożony jeszcze przed upływem terminu przeglądu.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem resortu finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, obowiązkowy przegląd techniczny kasy powinien być dokonywany co do zasady nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu liczy się od dnia dokonania fiskalizacji.

mp