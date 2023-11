Kasa on-line nie musi być cały czas włączona

Sprzedawca nie musi włączać posiadanej kasy on-line za każdym razem, gdy się wyłączy. Nie musi mieć kasy włączonej i podłączonej do internetu, w chwili gdy nie jest możliwe dokonanie sprzedaży. Jednakże powinien kasę fiskalną on-line mieć włączoną i połączoną z internetem w czasie, gdy istnieje choćby potencjalna możliwość sprzedaży usług - tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania mebli na wymiar i usług stolarskich. Działalność prowadzi w miejscu zamieszkania oraz w wynajmowanym warsztacie. Od rozmowy z klientem, przez pomiar, przygotowanie projektu do jego realizacji upływa czas od 2 do 4 miesięcy. Posiada kasę fiskalną on-line, która znajduje się w miejscu zamieszkania, a nie w warsztacie ze względu na duże zapylenie mogące spowodować jej uszkodzenie. Przedsiębiorca kasę uruchamia w chwili wykonywania czynności zawodowych jednakże wyłącza się ona po 15 minutach bezczynności. Należność za usługę, rejestrowaną przy zastosowaniu kasy on-line, otrzymuje w chwili ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy kasę rejestrującą on-line powinien włączać co 15 minut, tj. za każdym razem, gdy się wyłączy, czy też kasę może włączyć w sytuacji, gdy dochodzi do sprzedaży usługi.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) w czasie prowadzenia sprzedaży wymagającej zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, przez co należy rozumieć także gotowość podatnika do dokonywania takiej sprzedaży. Zatem jeżeli podatnik ma otwarty punkt handlowy, w którym dokonuje sprzedaży np. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to kasa, za pośrednictwem której dokonuje ewidencjonowania tej sprzedaży, powinna być w czasie otwarcia tego punktu połączona z internetem.

Zatem, kasa on-line nie musi być włączona w momencie gdy przedsiębiorca nie dokonuje sprzedaży usług wskazanych we wniosku. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że nie prowadzi sprzedaży w miejscu wykonywania usług. Przyjmuje zamówienie telefonicznie, natomiast uzgodnienie projektu i pomiar następują u klienta. Dopiero w momencie wykonania mebli i ich montażu u klienta dochodzi do sprzedaży. Zatem w sytuacji przedsiębiorcy kasa powinna być połączona z internetem w czasie, gdy dokonuje sprzedaży w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta. Podkreślenia bowiem wymaga, że kasa on-line powinna zapewniać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas w czasie prowadzenia sprzedaży.

W konsekwencji, przedsiębiorca nie musi włączać posiadanej kasy on-line co 15 minut, tj. za każdym razem, gdy się wyłączy. Nie musi mieć kasy włączonej i podłączonej do internetu, w chwili gdy nie jest możliwe dokonanie sprzedaży. Jednakże należy wskazać, że powinien kasę fiskalną on-line mieć włączoną i połączoną z internetem w czasie, gdy istnieje choćby potencjalna możliwość sprzedaży usług. W omawianej sprawie kasa on-line musi być włączona i musi mieć zapewnione połączenie z internetem w chwili otrzymania należności po ostatecznej realizacji zamówienia w siedzibie klienta.

Interpretacja indywidualna z 9 listopada 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.580.2023.1.PRM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz