KAS wykryła fikcyjne faktury na blisko 8 mln zł

Krajowa Administracja Skarbowa wykryła tzw. znikającego podatnika, który wprowadził do obrotu fikcyjne faktury na niemal 8 mln zł. W tym przypadku wyłudzono 1,5 mln zł z podatku VAT. Jak podaje KAS, służby w tej sytuacji, wykorzystując system STIR, zablokowały na rachunkach kontrolowanej spółki ponad 123 tys. zł.

Proceder wykrył Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy, który przeanalizował łańcuch transakcji przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu fałszywe faktury. Jak informuje KAS, odkryto, że od stycznia do lipca 2022 r. przedsiębiorstwo wprowadziło od obrotu fikcyjne faktury o wartości przeszło 7,9 mln zł. Szacuje się, że w konsekwencji doszło do wyłudzenia 1,5 mln zł z podatku VAT.

„Prezes kontrolowanej spółki wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze stwierdzonymi wyłudzeniami skarbowymi. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym obcokrajowcom na jednej z największych polskich platform handlowych. Pomimo pełnienia funkcji prezesa, nie interesował się sprawami spółki, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 mln zł z podatku od towarów i usług” – czytamy w komunikacie KAS.

W ramach wszczętej kontroli celno-skarbowej stwierdzono, że istnieje podejrzenie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. W efekcie szef KAS zablokował na rachunkach spółki ponad 123 tys. zł. Blokadę umożliwił System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala na skuteczniejszą walkę z przestępczością podatkową.

