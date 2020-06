KAS przejmuje pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach

Z początkiem lipca br. szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd ciężkim pojazdem (ponad 3,5 t) po płatnych drogach krajowych, a także pobór opłaty za autostrady na określonych odcinkach A2 i A4. W przyszłym roku wprowadzony ma zostać całkiem nowy system poboru opłat, który będzie oparty na geolokalizacji.

Już 1 lipca 2020 r. szef KAS przejmie od GITD pobór opłat. Przewiduje to nowelizacja ustawy o drogach publicznych, którą prezydent Andrzej Duda podpisał 16 kwietnia br. W kolejnych miesiącach Krajowy System Poboru Opłat (wraz z urządzeniami pokładowymi OBU) będzie funkcjonować na niezmienionych zasadach. Bez zmian pozostaje na razie także sposób wnoszenia opłat za przejazd autostradą.

Obecny system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r., a zastąpi go system oparty na geolokalizacji. Nowa formuła ma być w założeniu wygodniejsza dla kierowców i przewoźników.

– Nowe przepisy umożliwiają płynne przejście z obecnego systemu do bardziej nowoczesnego rozwiązania. Wdrożony zostanie nowy system, oparty na geolokalizacji, którą już wykorzystujemy w monitorowaniu SENT. Ułatwi to pobór opłat i ograniczy koszty ponoszone przez użytkowników dróg oraz przez administrację – zapowiada szefowa KAS, Magdalena Rzeczkowska.

Nowy system informatyczny będzie oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego, co pozwoli na wykorzystywanie do poboru opłat telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych czy też systemów/urządzeń montowanych fabrycznie w pojazdach. W efekcie nie będzie potrzeby zakupu specjalnych urządzeń pokładowych, które służą tylko do poboru opłat.

mp