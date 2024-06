Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Nowe przepisy z wątpliwościami

Szykowane przez rząd zmiany w ramach projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy budzą liczne wątpliwości – wynika z opinii opublikowanej przez Business Centre Club. Środowisko pracodawców ocenia, że poprawek wymaga przede wszystkim system sankcji za nielegalne powierzanie pracy.

Eksperci BCC apelują o pilne prace nad stworzeniem nowego systemu sankcji za nielegalne powierzenie pracy. Szykowane przez rząd rozwiązania są uznawane za niewydolne i niespójne, co z kolei może skutkować trudnościami w kwalifikacji określonych zachowań do konkretnych sankcji.

„Na skutek wielokrotnych zmian w przepisach system sankcji karnych za nielegalne zatrudnienie jest rozproszony oraz niespójny. Tytułem przykładu należy wskazać na trudności w zakwalifikowaniu określonych zachowań do określonych sankcji. Szczególne trudności w praktyce przysparza zakwalifikowanie określonych zachowań jako wykroczenia z art. 120, który stanowi, że kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł lub przestępstwa z art. 264a § 1 Kodeksu karnego, który stanowi iż kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – czytamy w opinii opublikowanej przez BCC.

Jak wskazuje środowisko pracodawców, konieczne jest głównie uporządkowanie systemu norm karnych związanych z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, a także uszczegółowienie tych norm tak, by oddzielić zachowania będące wykroczeniami od zachowań będących przestępstwami.

W opinii do projektu eksperci BCC proponują również wprowadzenie sankcji karnych dla podmiotów, które nie zatrudniają cudzoziemców, ale korzystają bezpośrednio z takiego nielegalnego zatrudnienia. Pracodawcy liczą także na to, że stopień penalizacji będzie odpowiadać skali naruszenia prawa.

mp