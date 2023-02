Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym

W wachlarzu różnego rodzaju środków jakie może zastosować organ podatkowy wobec podatników znajduje się m.in. kara porządkowa. Może ona być zastosowana wobec strony, pełnomocnika, świadka lub biegłego którzy uchybią swoim obowiązkom mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego.

Dotyczy to sytuacji, w których wymienieni przed chwilą:

1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego zobowiązani, lub

Kara porządkowa może zostać nałożona również w sytuacji gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. W takim jednak przypadku organ podatkowy może ukarać karą porządkową osobę, która według przepisów dotyczących ustroju danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej jest jej ustawowym reprezentantem, członkiem organu uprawnionego do jej reprezentowania lub jest upoważniona do prowadzenia jej spraw. Przykładowo kara porządkowa może zostać nałożona na prezesa zarządu spółki z o.o.

Katalog czynów zagrożonych karami porządkowymi, zawartymi w analizowanym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza iż nie można stosować kar porządkowych do innych czynów niż tam określone, nawet gdyby ich zajście utrudniało prowadzenie postępowania lub hamowało ich tok. Warunkiem wymierzenia kary porządkowej w związku z niedopełnieniem obowiązku określonego w art. 262 § 1 OP jest ponadto pouczenie przez organ podatkowy osoby zobowiązanej do jego wykonania o skutkach niezastosowania się do wezwania, w tym o skutkach wynikających z tego przepisu (wyrok NSA z dnia 09.11.2021r., II FSK 4019/21).

Karę porządkową nakłada się w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Termin płatności kary porządkowej wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w tym zakresie.

Dodatkowo organ podatkowy, który nałożył karę porządkową, może, na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę. Również na postanowienie o odmowie uchylenia kary przysługuje zażalenie.

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz