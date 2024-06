Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS

Świadczenie w postaci karty umożliwiającej korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeżeli bowiem świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. korzyści, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że planuje umożliwić swoim pracownikom korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych. Pracownicy będą uprawnieni do nabycia po obniżonej cenie karty typu „pracownik", umożliwiającej korzystanie z programu rekreacyjno-wypoczynkowego prowadzonego przez podmiot świadczący takie usługi. Do zakupu po obniżonej cenie karty będą uprawnieni pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i na czas określony. Pracownik z tytułu uczestnictwa w ww. programie będzie ponosił co miesiąc koszt w wysokości różnicy między ceną wybranego karnetu a kwotą 45 zł, którą pokrywa przedsiębiorca. Jednocześnie świadczenia wynikające z pakietu usług rekreacyjno-wypoczynkowych finansowane będą przez przedsiębiorcę według cen niższych niż ceny detaliczne, po których mógłby je nabyć pracownik, gdyby nabywał je indywidualnie.

Przedsiębiorca dodał, że zamieści w regulaminie wynagradzania stosowne postanowienie dotyczące możliwości współfinansowania przez niego dodatkowego świadczenia z tytułu nabycia karty. Przedmiotowe postanowienie uwzględni założenie, że kwota zakupu karty stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą opłacaną przez przedsiębiorcę, a kwotą opłacaną przez pracownika stanowić będzie dla pracownika przychód ze stosunku pracy i będzie podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ocenie przedsiębiorcy kwotę zakupu przez pracowników karty finansowanej przez niego należy wyłączyć z podstawy wymiaru ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że osoby fizyczne będące pracownikami na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2, w zw. z art. 4 pkt 9 wyżej wskazanej ustawy oraz § 1 powołanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (emerytalne i rentowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

przychodów wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Powołane wyżej rozporządzenie, wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek wskazuje w § 2 ust. 1 pkt 26 na korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby świadczenie (korzyść) stanowiące przychód pracownika nie rodziło obowiązku opłacania składek powinno zostać przyznane pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W świetle powyższego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagrodzeniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystanie z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością.

W konsekwencji, jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. korzyści, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Powyższe oznacza, że świadczenie w postaci karty upoważniającej do korzystania z usług rekreacyjno-wypoczynkowych, nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

Interpretacja indywidualna z 13 maja 2024 r., sygn. DI/200000/43/450/2024 (decyzja nr 450/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

źródło: bip.zus.pl

Redakcja podatki.biz