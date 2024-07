Już w sierpniu PUE ZUS zmieni się w eZUS

W sierpniu br. Platforma Usług Elektronicznych ZUS zmieni się w eZUS – zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zamierza unowocześnić system. Początkowe zmiany będą mieć m.in. charakter wizualny. Przewidziano też nowości dotyczące zabezpieczeń. W planach na przyszłość znajdują się szersze modyfikacje systemowe.

PUE ZUS to pierwszy polski e-urząd. Platforma została uruchomiona w 2012 r., a obecnie – jak tłumaczy ZUS – system wymaga już gruntownych zmian oraz unowocześnienia.

„Docelowo system będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do wymagań różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Na początku sierpnia planowane jest wdrożenie pierwszych zmian – w sposobie logowania do systemu” – wyjaśnia ZUS.

W sierpniu 2024 r. w ramach zmiany PUE ZUS w eZUS użytkownicy zobaczą m.in. nowy ekran logowania. W praktyce hasło będzie musiało składać się z przynajmniej 12 znaków, co ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Potwierdzanie logowania będzie odbywać się z wykorzystaniem kodów weryfikacyjnych otrzymywanych poprzez wiadomości SMS lub e-mail.

„Użytkownik będzie mógł wybrać konto, z którego chce korzystać, zanim przejdzie do załatwiania spraw w ZUS. Może to być konto indywidualne (na którym dostępne są role ogólna, świadczeniobiorcy i ubezpieczonego) lub konto płatnika (przedsiębiorcy) albo konto, do którego użytkownik ma dostęp jako pełnomocnik” – tłumaczy ZUS.

Pakiet sierpniowych zmian obejmie również nową politykę cookies dla PUE/eZUS, tłumaczenie elementów eZUS na języki ukraiński i angielski, a także zapewnienie standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w obszarze eZUS. W kolejnych miesiącach wprowadzone zostać mają ponadto kolejne modyfikacje dotyczące m.in. rejestracji kont i profilów płatników składek.

mp