Już 1 października ruszy nowy system świadczeń dla rodziców

Z początkiem października br. w życie wejdzie nowa ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Ustawa przewiduje wprowadzenie trzech nowych świadczeń skierowanych do rodzin z dziećmi do lat 3. Uprawnieni rodzice będą mogli wybrać jedno świadczenie, z którego chcą korzystać. Nowe świadczenia mają w założeniu wspierać aktywność zawodową rodziców.

Podpisana już przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa przewiduje wprowadzenie m.in. świadczenia „aktywni rodzice w pracy”, które będzie skierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Wsparcie ma wynosić 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie.

Drugie ze świadczeń to „aktywnie w żłobku”, które zastąpi funkcjonujące obecnie dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nowe świadczenie będzie przeznaczone dla rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko (do 1900 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnych). Wsparcie nie będzie mogło być wyższe niż wysokość ponoszonej opłaty. Co ważne, pieniądze będą przekazywane bezpośrednio do żłobka/klubu dziecięcego/opiekuna dziennego.

Ostatnie z nowych świadczeń to „aktywnie w domu”, które zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie będzie również przysługiwać na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia i wyniesie 500 zł miesięcznie.

„Wybór formy świadczenia będzie zależał od rodzica, będzie możliwa także wielokrotna zmiana decyzji w trakcie trwania programu – tzn. rezygnacja z jednej formy wsparcia i przejście na drugą. Ważne jest jednak, że na to samo dziecko za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno świadczenie. Zgodnie z ustawą rodzice będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych” – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Ustawa została podpisana przez prezydenta 7 czerwca br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 października 2024 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

