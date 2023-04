Job board jako narzędzie employer brandingowe – Aplikuj.pl

Job boardy to dziś jedno z najważniejszych narzędzi employer brandingowych, jakimi dysponują pracodawcy. Pracodawcy z powodzeniem wykorzystują je do obniżania kosztów pozyskiwania pracowników. Ostateczna decyzja kandydata o przystąpieniu do rekrutacji, oprócz samej oferty pracy, opiera się także na emocjach i wrażeniach, które zostają wywołane podczas procesu poszukiwania pracy. Jak wykorzystać job board, aby wpłynąć na wizerunek firmy?

Co wpływa na skuteczność ogłoszenia pracy?

Wygląd samego serwisu i ogłoszenia, intuicyjność procesu aplikowania, kompletność informacji na temat pracy i pracodawcy – to wszystko są istotne elementy, które wpływają na skuteczność ogłoszenia pracy. Szczególnie ważne jest zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji o pracy i pracodawcy, gdyż te elementy zwiększają konwersję, a co za tym idzie, skuteczność rekrutacji. Z tego powodu portale z ogłoszeniami o pracę angażują firmy w możliwość budowania pozytywnego doświadczenia. Jest to możliwe dodanie funkcji takich jak:

rozbudowane profile pracodawców,

spersonalizowane graficznie ogłoszenia,

wbudowane funkcje ATS ułatwiające komunikację z kandydatem.

Takie elementy posiada Aplikuj.pl, czyli jeden z największych w Polsce portali z dziesiątkami tysięcy ofert pracy z wielu różnych branż. Użytkownicy Aplikuj.pl mogą przebierać w aktualnych ofertach pracy. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z bazy wiedzy z poradami zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W dodatku Aplikuj.pl to nic innego jak nowoczesne narzędzia ułatwiające poruszanie się po dzisiejszym rynku pracy. Efektywność wspierana jest przez dodawane rozwiązania. Są nimi m.in.

Promocja w social mediach,

Dostarczanie rozbudowanych opisów o danym pracodawcy,

Integracja z innymi serwisami.

Jak jeszcze zadbać o kandydata, aby czuł się zaopiekowany i miał pozytywne skojarzenia z firmą, do której aplikuje?

Koszty rekrutacji zaczynają się już na poziomie ogłoszeń

Ogłoszenie to pierwszy element, z którym styka się kandydat. Dlatego warto zadbać o to, aby ogłoszenie pracy było dobrze skonstruowane i zrozumiałe. Z badań wynika, że dobra jakość ogłoszenia pracy wpływa na postrzeganie firmy przez kandydatów, a tym samym na skuteczność rekrutacji. Jeśli ogłoszenie jest niezrozumiałe lub niepełne, może to wpłynąć negatywnie na pierwsze wrażenie kandydata na temat firmy.

Warto pamiętać także tym, że ogłoszenia w job boardach można wykorzystać jako skuteczne narzędzie do employer brandingu. Należy więc wziąć pod uwagę takie sprawy jak: jakość rekrutacji, retencja pracowników oraz konwersja, czyli zwrot z inwestycji wydanej na ogłoszenia w stosunku do skuteczności zatrudnienia w firmie.

„W okresie ostatnich 12 miesięcy naszym największym wyzwaniem było zwiększenie efektywności publikacji ogłoszenia, a to nie jest takie proste” – mówi Witold Królczyk – COO Aplikuj.pl i dodaje: „co kilka miesięcy prosimy naszych klientów o kalkulację tych wartości w odniesieniu do rekrutacji prowadzonych przy pomocy innych portali i dzięki wprowadzonym zmianom efektywność znacznie się poprawiła, dzięki czemu stajemy się konkurencyjni na rynku”.

„Na naszych stronach dostępnych jest ponad 30 000 ogłoszeń. Dzięki temu kandydat ma w czym wybierać. Ale tylko część z nich to ogłoszenia „komercyjne” i właśnie te mają najlepszą ekspozycję i efektywność. Są sugerowane zainteresowanym kandydatom, promowane w newsletterach oraz w social mediach i wyróżniane u partnerów. To powoduje, że skuteczność ogłoszeń w Aplikuj.pl (liczona jako średnia liczba przesłanych CV) wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatnich 6 miesięcy” – mówi Witold Królczyk, Aplikuj.pl.

Jak zadbać o dobre wrażenie kandydata?

Jak już wspomniano, o kandydata należy dbać już na etapie ogłoszenia. Kolejnym krokiem jest rekrutacja. Czego najbardziej nie cierpią osoby przybywające na rozmowę kwalifikacyjną? Poniżej krótka lista:

Tutaj proszę wstawić tabelkę z pliku:

https://docs.google.com/document/d/1C81L5hhFZd4plFWDTYKcl97M44d2Mzem/edit?usp=sharing&ouid=113716716301626995880&rtpof=true&sd=true

Co z tego będzie miał pracodawca?

Serwisy takie jak Aplikuj pozwalają na umieszczenie obiektywnych informacji na temat danego pracodawcy. Efekt pracy redaktorów, AI oraz źródeł zewnętrznych kompleksowe wiadomości dotyczyć mogą:

statystyki zawodów / stanowisk jakie poszukuje firma,

benefity jakie oferuje najczęściej firma (na podstawie historii ogłoszeń),

linki do strony i social mediów firmy,

mapy do siedziby i oddziałów,

dynamikę publikacji ogłoszeń i ich popularności,

dane z KRS, GUS, CEIDG,

opinie z Google,

archiwalne ogłoszenia.

„Jesteś pracodawcą? Zdecydowanie najbardziej efektywne i atrakcyjne są u nas oferty „no limit z promocją marki”. Nasi klienci otrzymują dedykowany profil pracodawcy, indywidualną szatę graficzną i mogą publikować oferty, schodząc nawet do ceny rzędu kilkunastu złotych za jedno ogłoszenie. Przy tym zapewniamy klientowi promocję w social mediach na zapytania brandowe i sporą ekspozycję na stronach serwisu” – mówi Izabela Foltyn z Aplikuj.pl.

Narzędzia wspierające kandydatów

Czy proces aplikowania jest wygodny i przejrzysty? Czy można znaleźć rzetelne i obiektywne informacje na temat funkcjonowania firmy? Na te i inne pytania kandydatów serwis Aplikuj postanowił odpowiedzieć już na poziomie layoutu i funkcjonowania platformy. Z tej okazji można znaleźć w serwisie takie rozwiązania jak:

Intuicyjna wyszukiwarka – proponuje ogłoszenia rzeczywiście pasujące do zapytania, wspomagane jest zaawansowanym autorskim mechanizmem, słownikiem zawodów oraz obszarów zawodowych. Profil kandydata – można w nim bezpiecznie zarządzać własnymi danymi, powiadomieniami oraz przeglądać historię aplikowań. Kreator CV (wzory do wyboru) – daje możliwość tworzenia plików PDF na podstawie danych wpisanych w profilu. Setki porad dotyczących samego procesu rekrutowania oraz pracy – które są regularnie aktualizowane. Narzędzia do komunikacji z rekruterem (także video) – można je wykonywać z poziomu ATS oraz kalkulator wynagrodzeń. Szybki proces aplikowania i kontaktu z rekruterem – dostępny także na urządzeniach mobilnych.

Wykonanie większości wyżej wymienionych funkcji platformy było współfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Publikację sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.