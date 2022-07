Jakie funkcje powinno mieć nowoczesne oprogramowanie do księgowości?

Księgowość to jeden z najbardziej angażujących, ale też najszybciej rozwijających się obszarów związanych ze standardową działalnością każdej firmy. Oczywiste jest więc, że starając się ułatwić procesy księgowe, korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które zapewnia nam oszczędność czasu, zgodność realizowania formalności z przepisami prawa oraz redukcję kosztów zatrudniania specjalistów z obszaru księgowości. Jakie funkcje powinno zawierać oprogramowania do księgowości?

Wykorzystanie chmury ułatwiające dostęp do zasobów z dowolnego urządzenia

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, jaką jest dostosowanie funkcjonalności oprogramowania do obecnych trendów, skupionych na maksymalnej digitalizacji procesów biznesowych zachodzących w firmie. Oprogramowanie do księgowości 360ksiegowosc.pl dostępne jest dla nas z poziomu chmury, co eliminuje potrzebę instalowania aplikacji na komputerze.

Każda osoba odpowiedzialna za finanse w firmie może z dowolnego urządzenia mobilnego zalogować się i uzyskać pełen dostęp do całej dokumentacji gromadzonej w systemie księgowym. 360 Księgowość umożliwia także inicjowanie interakcji z klientem, który otrzymuje dostęp do edycji plików, co znacznie przyspiesza realizację konkretnych procesów i usprawnia organizację pracy i komunikację z klientem.

Odpowiednie zabezpieczenie oprogramowania

Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów, sprzeciwiających się wykorzystaniu nowoczesnego systemu do księgowania online jest brak odpowiedniego zabezpieczenia wrażliwych danych związanych z finansowym obszarem działalności. Faktury, rozliczenia z ZUS, deklaracje podatkowe i wiele innych dokumentów - to wszystko jest gromadzone w chmurze i może stać się przedmiotem ataku hackerskiego.

Wysokiej jakości oprogramowanie księgowe jest zabezpieczone przed takimi ewentualnościami. 360Księgowość to system, który korzysta z najbardziej zaawansowanych, bankowych zabezpieczeń, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Dbanie o integralność certyfikatów bezpieczeństwa zapewnia nam komfort psychiczny działania w całkowicie zabezpieczonym środowisku.

Zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi

Rachunkowość i księgowość to obszary regularnie poddawane aktualizacjom i poprawkom pod kątem prawnym. Nie musimy daleko szukać - nowelizacja prawa związana z Polskim Ładem i kolejna duża aktualizacja wdrożona z dniem 1 lipca 2022. Dlatego też jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość programu księgowego jest jego zgodność z przepisami prawa.

Oprogramowanie 360 księgowość to system, który jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do obecnie panujących wymogów prawnych. Wszystkie aktualizacje są dostarczane zupełnie bezpłatnie.

Szeroka funkcjonalność dla małych i dużych firm

Co stanowi o użyteczności programu do księgowości online? Przede wszystkim szeroka funkcjonalność rozwiązania, dostosowana do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, dostępne są tutaj rozwiązania dla Pełnej Księgowości, KPIR oraz Ryczałtu. System umożliwia wystawienie i wysłanie faktury, wyliczenie składek ZUS, kalkulację PIT jak również stworzenie i przesłanie deklaracji w formie pliku JPK V7 lub skorzystanie z innych, niezbędnych małej firmie procesów rachunkowych.

Jeśli jednak nasza firma działa w oparciu o pełną księgowość, oprogramowanie zapewnia moduły związane z ewidencją środków trwałych, moduł projektów, centrów kosztowych czy moduły magazynowe.

Możliwość integracji oprogramowania z innymi systemami online

Nie zapominajmy o tym, że żaden system księgowy nie działa w próżni. Dobrej jakości system do księgowości online powinien mieć możliwość zintegrowania go z systemami zewnętrznymi dzięki interface API. 360 Księgowość zapewnia integrację z narzędziami odpowiedzialnymi za digitalizację dokumentów, automatyzację wyciągów bankowych, zaawansowane analizy finansowe, faktoring czy innymi aplikacjami wspierającymi procesy biznesowe w firmie.

360 księgowość zapewnia taką funkcjonalność i integracje zewnętrzne, dając potencjał do stworzenia w pełni integralnego, zaawansowanego ekosystemu informatycznego wpływającego na rozwój i wysoką konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz ułatwienie pracy działów księgowych.