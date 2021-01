Jak ZUS wykorzysta raportowanie umów o dzieło?

Wprowadzony z początkiem nowego roku obowiązek raportowania umów o dzieło zwiększy możliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście kontroli i kwestionowania tego typu umów cywilnoprawnych. Jak wskazują eksperci, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ZUS może dokonać np. reklasyfikacji danej umowy i naliczyć zaległe składki. Obecnie w Polsce na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń pracuje ok. 1,2 mln osób.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy muszą liczyć się z obowiązkiem rejestrowania w ZUS umów o dzieło. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzach ZUS RUD – w trakcie 7 dni od zawarcia umowy. Za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna finansowa na poziomie do 5 tys. zł. Zgłoszenie rejestracyjne musi obejmować przede wszystkim dane zamawiającego i osoby wykonującego dane dzieło. Co istotne, obowiązek odnosi się tylko do umów zawartych od początku bieżącego roku.

Jak tłumaczą eksperci, nowy system daje ZUS-owi więcej możliwości kontroli, czy dana umowa rzeczywiście spełnia warunki umowy o dzieło. Jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, to umowa będzie mogła zostać np. zaklasyfikowana jako umowa zlecenie.

– Zakład uzna wówczas, że na potrzeby ubezpieczeń społecznych przychód z tej umowy powinien być traktowany jako przychód z umowy-zlecenia albo umowy o pracę. To spowoduje, że trzeba będzie zapłacić zaległe składki do ZUS. Trzeba pamiętać, że okres przedawnienia wynosi pięć lat, a zatem ZUS będzie mógł także kwestionować umowy zawarte w przeszłości – stwierdził w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes adwokat SSW Pragmatic Solutions, Bartosz Tomanek.

Ekspert podkreśla, że w praktyce kontrole nie będą dotyczyć jedynie nowych umów, czyli tych zawartych po 1 stycznia 2021 r. Kontrole równie dobrze mogą bowiem objąć wcześniejsze umowy.

– Jeżeli ZUS skontroluje wcześniejsze umowy o dzieło, porówna zakres obowiązków i sposób wykonywania tych umów i dostrzeże, że teraz nic się nie zmieniło, ale jest inny rodzaj umowy, to wysoce prawdopodobne, że zdecyduje się oskładkować poprzednie umowy o dzieło. Dlatego zalecam dużą ostrożność w zakresie przechodzenia drastycznie na umowy zlecenia i przeprowadzenie wewnętrznych postępowań, aby wyjaśnić, czy do tej pory umowy o dzieło były stosowane właściwie, i zastanowić się, co zrobić dalej – dodaje Tomanek.

