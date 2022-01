Jak zbudować chwytliwe hasło reklamowe?

Dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać o tym, że właściwa reklama to absolutna konieczność, jeśli chodzi o podniesienie poziomu sprzedaży. Widać to również na przykładzie bardzo dużych marek, które są rozpoznawalne na rynku, mają szerokie grono klientów i mogłoby się wydawać, że zajmują pozycję, którą absolutnie nic nie może zachwiać, ale mimo to nadal inwestują w reklamę, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że na dłuższą metę brak promocji ich produktów lub usług może się na nich zemścić, a szeroki wybór różnych ofert sprawia, że łatwo „wypaść” z rynku.

W planowaniu każdej kampanii jednym z kluczowym elementów są właściwe hasła reklamowe, czyli krótkie, chwytliwe slogany, które mają zwrócić uwagę konsumentów i zapisać się w ich pamięci. Część haseł reklamowych zresztą na stałe wchodzi do języka potocznego, co pokazuje, jak duże jest ich znaczenie. W jaki sposób zbudować hasło rzeczywiście będące w stanie zareklamować dany produkt/usługę?

Krótko, ale na temat. Mogłoby się wydawać, że długie hasło sprzedażowe da Ci większe pole do popisu i dzięki temu będziesz w stanie podkreślić mnóstwo zalet Twojego produktu lub usługi. Tymczasem, im więcej słów użyjesz, tym trudniej odbiorcy będzie zapamiętać treść hasła. W praktyce oznacza to, że musisz się postarać stworzyć maksymalnie skondensowane, ale jednocześnie treściwe hasło. To nie jest proste zadanie, dlatego jeśli czujesz, że mu nie podołasz, skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

Zachowaj umiar. Jeżeli chcesz podkreślić jakąś ważną cechę swojej oferty lub marki, pamiętaj, żeby Twoje komunikaty były zawsze zgodne z prawdą. Klient bardzo szybko będzie w stanie zweryfikować, czy jesteś z nim szczera(y), czy po prostu gloryfikujesz własną firmę. Właśnie dlatego w miarę możliwości postaraj się zaakcentować te elementy, które rzeczywiście wybijają się na pierwszy plan: atrakcyjne ceny, rodzinne tradycje, prostotę rozwiązań itp.

Poznaj swoją grupę docelową. Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma, usługi lub produkty, które proponujesz na pewno mają swoją grupę odbiorców. W związku z tym, opracowywanie hasła reklamowego należy zacząć od poznania persony marketingowej, czyli modelowego klienta. Persona marketingowa oznacza zbiór cech (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, możliwości finansowe, zainteresowania itp.), dzięki którym będziesz w stanie lepiej dostosować przekaz marketingowy do indywidualnych konsumentów. Określenie grupy docelowej to generalnie jeden z podstawowych elementów budowania skutecznej strategii promocyjnej.

Nie kombinuj. Czasami to właśnie najprostsze rozwiązania są najlepsze. Jak będzie w Twoim przypadku? Trudno powiedzieć, ale pamiętaj, że hasło reklamowe nie powinno być przekombinowane. Co to oznacza w praktyce? Bardzo skomplikowane wyrażenia, długie, nieznane powszechnie słowa, branżowe terminy – to wszystko może sprawić, że Twoje hasło reklamowe nie zapadnie w pamięci konsumentów. Wniosek: tym przypadku wskazana jest prostota. Hasło powinno być łatwe do zapamiętania i wpadać w ucho.

Jeżeli chcecie samodzielnie stworzyć własne hasło reklamowe, możecie postarać się o przygotowanie kilku różnych propozycji i pokazanie ich osobom, które mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do oceny Waszej pracy. Dzięki temu ostatecznie będziecie w stanie wybrać to hasło, które zostanie rzeczywiście najlepiej ocenione.

Podsumowując: hasło reklamowe ma być proste, krótkie i nieskomplikowane. Jeżeli użyjesz pojęć, które nie są stosowane w codziennym języku, ryzykujesz, że konsument po prostu nie zrozumie tego, co masz mu do przekazania.