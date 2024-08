Jak zachować płynność finansową w firmie?

Nieregularne wpływy, wydłużone terminy płatności czy sezonowość biznesu to tylko niektóre czynniki, które mogą stanowić zagrożenie dla kondycji finansowej firmy. Istnieje jednak wiele skutecznych sposobów, aby utrzymać płynność finansową nawet w trudnych czasach. Sprawdź, jak to zrobić!

Skuteczne zarządzanie należnościami

Jednym z bardzo ważnych obszarów wpływających na płynność finansową jest efektywne zarządzanie należnościami. Niestety, wiele firm cierpi z powodu opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów. Badania pokazują [1], że aż 44% przedsiębiorców akceptuje taką sytuację, mimo że prowadzi to do powstawania zatorów płatniczych. Tymczasem proaktywne podejście do odzyskiwania należności może znacząco poprawić płynność.

Monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów

Zanim nawiążesz współpracę z nowym partnerem biznesowym, dokładnie sprawdź jego wiarygodność płatniczą. Wystarczy do tego numer NIP, aby w kilka sekund uzyskać raport z Krajowego Rejestru Długów. Dzięki temu możesz ocenić, czy dany podmiot terminowo reguluje swoje zobowiązania, a także czy nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe czy egzekucyjne. To pozwoli uniknąć współpracy z firmami borykającymi się z problemami finansowymi albo zachować należytą ostrożność w negocjowaniu warunków takiej współpracy.

Negocjowanie korzystnych warunków płatności

Kolejnym krokiem jest ustalenie optymalnych terminów płatności. Zamiast bezkrytycznie akceptować warunki narzucane przez kontrahentów, warto wynegocjować krótsze okresy rozliczeniowe. Warto też skorzystać z narzędzi ograniczających ryzyko, że należności będą spływać z opóźnieniem. Pomocne może być wprowadzenie obowiązkowych przedpłat lub zaliczek, szczególnie na początku współpracy. Ważne jest również regularne monitorowanie wpłat dokonywanych przez kontrahentów i – w razie potrzeby – podejmowanie odpowiednich działań windykacyjnych.

Optymalizacja kosztów i wydatków

Oprócz efektywnego zarządzania należnościami ogromne znaczenie ma również racjonalne planowanie i kontrola wydatków. Analiza kosztów stałych i zmiennych pozwoli zidentyfikować obszary, w których można dokonać oszczędności, szczególnie w okresach spadku przychodów.

Warto stworzyć szczegółowy harmonogram planowanych wydatków, uwzględniając nie tylko koszty stałe, takie jak czynsz czy pensje, ale także zmienne związane z bieżącą działalnością. Dzięki temu możesz lepiej dopasować wydatki do spodziewanych wpływów i uniknąć sytuacji, w której brakuje środków na regulowanie zobowiązań.

Faktoring jako narzędzie poprawy płynności

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę płynności finansowej jest faktoring – usługa, która umożliwia zamianę wystawionych, ale jeszcze niezapłaconych faktur na gotówkę. Zamiast czekać na zapłatę od kontrahentów, możesz przekazać swoje należności do wyspecjalizowanej instytucji finansowej, czyli faktora. Ten z kolei wypłaca przedsiębiorcy całość (albo 80–90%) wartości faktury brutto.

Korzyści z faktoringu

Korzystanie z faktoringu przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia natychmiastowy dostęp do środków, które możesz przeznaczyć na bieżące wydatki lub rozwój działalności. Co więcej, faktoring nie wymaga ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń, a koszty usługi mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu zyskujesz elastyczność i swobodę w zarządzaniu finansami swojej firmy.

Faktoring online – wygodne rozwiązanie

Coraz bardziej popularną formą tej usługi jest faktoring online, który pozwala w prosty sposób sfinansować należności. Cały proces odbywa się zdalnie – od zgłoszenia faktury, przez weryfikację, aż po przelew środków na konto. To wygodne i efektywne narzędzie, które może znacząco poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Np. w NFG po założeniu konta i uzyskaniu limitu faktoringowego można zgłaszać faktury do finansowania i uzyskiwać pieniądze nawet w 5 minut.

Dywersyfikacja przychodów

Kolejnym sposobem na zwiększenie stabilności firmy jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Poleganie na jednym lub kilku kluczowych klientach czy sezonowość sprzedaży mogą stanowić poważne zagrożenie dla płynności finansowej. Dlatego warto rozszerzać ofertę produktów lub usług.

Oferta na martwy sezon

Jeśli Twoja firma działa w jednej z branż sezonowych, opracuj specjalną ofertę na okresy dekoniunktury. Może to być na przykład usługa lub asortyment produktów, które będą atrakcyjne dla klientów przez cały rok. Dzięki temu uda się wypełnić lukę w przychodach i zachować płynność.

Dywersyfikacja rynków

Inną strategią może być ekspansja na nowe rynki geograficzne. Jeśli sezonowość lub wahania popytu dotykają Twojej firmy na danym obszarze, rozważ sprzedaż produktów lub usług w innych regionach, gdzie popyt może być bardziej stabilny. To pozwoli zrównoważyć przychody i ograniczyć ryzyko związane z koncentracją na jednym rynku.

