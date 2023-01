Jak wygląda zwrot podatku z Niemiec z pomocą profesjonalistów?

Rozliczenie podatku z Niemiec, podobnie jak w Polsce, niesie ze sobą konieczność złożenia stosownej deklaracji podatkowej w tamtejszym Finanzamcie, czyli niemieckim odpowiedniku urzędu skarbowego. Osoby, które uzyskiwały legalne dochody za pracę za zachodnią granicą, powinny jednak pamiętać o tym, że w każdym kraju funkcjonuje odrębny system fiskalny. Oznacza to tym samym, że procedura rozliczenia podatku z Niemiec może wyglądać nieco inaczej niż na rodzimym gruncie. Aby skutecznie dopełnić wszelkich formalności, warto więc zasięgnąć wsparcia u profesjonalistów, którzy zadbają o terminowe i poprawne rozliczenie z Finanzamtem oraz uzyskanie należnego zwrotu podatku z Niemiec. Jak w praktyce wygląda ta procedura? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat.

Niemiecki a polski system fiskalny

Pracownicy z Polski, którzy wyemigrowali do naszych zachodnich sąsiadów w celach zarobkowych i stoją przed koniecznością rozliczenia się z tamtejszym urzędem skarbowym po raz pierwszy, mogą mieć wiele wątpliwości. Mimo że sama procedura rozliczenia jest dość zbliżona do tej funkcjonującej w Polsce, system fiskalny w Niemczech wykazuje pewne znaczące różnice. Kluczowa z nich dotyczy obowiązujących za zachodnią granicą klas podatkowych.

W Niemczech funkcjonuje aż sześć klas podatkowych, a przynależność do jednej z nich uzależniona jest od wysokości osiąganych dochodów i indywidualnej sytuacji danego podatnika. Osoby zatrudnione na terenie Niemiec są przypisywane automatycznie do klasy pierwszej, jeśli są singlami, natomiast osoby pozostające w związku małżeńskim obowiązuje klasa czwarta. W przypadku rodziców wychowujących samodzielnie dzieci istnieje możliwość przeniesienia do klasy drugiej, w której mają one prawo skorzystać z ulgi na dzieci oraz wysokiej kwoty wolnej od podatku. Z kolei małżeństwa z dostrzegalną dysproporcją w zarobkach mogą zostać przeniesione do klasy trzeciej (w przypadku osoby o niższych zarobkach) oraz piątej (dla osoby osiągającej wyższe dochody w małżeństwie). Natomiast szósta klasa podatkowa w Niemczech zarezerwowana jest dla osób, które posiadają więcej niż jedno źródło dochodów.

Szybki zwrot podatku z Niemiec – z pomocą profesjonalistów to możliwe

Skomplikowany system klas podatkowych, duża liczba dostępnych ulg i zwolnień podatkowych, a także wszechobecny język niemiecki to główne powody, dla których polscy pracownicy stojący przed koniecznością rozliczenia podatku z Niemiec poszukują wsparcia profesjonalistów. Biuro rachunkowe jest bowiem w stanie zająć się całym procesem rozliczenia z Niemiec, począwszy od przyporządkowania podatnika do odpowiedniej klasy podatkowej, przez sporządzenie niezbędnej dokumentacji, aż po uzyskanie najkorzystniejszego zwrotu podatku z Niemiec.

Decydując się na pomoc profesjonalnej firmy zajmującej się rozliczaniem podatku z Niemiec, można zatem liczyć na kompleksowe wsparcie we wszystkich niezbędnych formalnościach. Eksperci podatkowi zajmą się m.in.:

optymalizacją kosztów z uwzględnieniem wszystkich możliwych do zastosowania ulg podatkowych;

bieżącym doradztwem w zakresie odliczeń ujętych w niemieckim rozliczeniu;

wysyłką sporządzonej i zweryfikowanej pod względem kompletności i poprawności deklaracji podatkowej do odpowiedniego urzędu skarbowego w Niemczech;

prowadzeniem bieżącej komunikacji z przedstawicielami niemieckiego urzędu skarbowego i odpowiadaniem za wszelkie ewentualne pytania, jakie pojawią się podczas rozliczenia podatku z Niemiec;

weryfikacją poprawności decyzji podatkowej (niem. Steuerbescheid) otrzymanej z Finanzamtu;

w razie zaistnienia takiej konieczności – odwołaniem od decyzji wydanej przez niemiecki urząd skarbowy (np. w sytuacji nieuwzględnienia należnych odliczeń).

Skorzystanie z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego to zatem gwarancja szybkiego rozliczenia podatku (bez konieczności dokonywania czasochłonnych korekt) i skutecznego otrzymania należnego zwrotu podatku z Niemiec w satysfakcjonującej wysokości.