Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne

Przykład Pan Artur kupił maszynę w czerwcu 2018 r. za 12 000 zł. Wprowadził ją do ewidencji środków trwałych i od lipca rozpoczął naliczanie odpisów amortyzacyjnych po 300 zł miesięcznie (30% rocznie). Stosował amortyzację przez 18 miesięcy, do końca 2019 r., kiedy wycofał maszynę z działalności gospodarczej. Suma odpisów amortyzacyjnych wyniosła 5400 zł. Teraz chce sprzedać maszynę za 7000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosą 6600 zł (12 000 zł – 5400 zł). Dochód do opodatkowania wyniesie 400 zł (7000 zł – 6600 zł).