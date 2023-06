Każdy przedsiębiorca ma obowiązek terminowego opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz należności do Urzędu Skarbowego. Nie można bagatelizować tych opłat, ponieważ ich brak wiąże się z poważnymi konsekwencjami, a za zaległości są naliczane odsetki karne. Co jednak zrobić w przypadku, gdy brakuje środków finansowych? Zobacz, jak uzyskać kredyt na spłatę ZUS.

Jakie są konsekwencje zaległości wobec ZUS-u i US?

Opóźnienia we wszelkich instytucjach i firmach prywatnych mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. W przypadku opóźnień w urzędach, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy, istnieje ryzyko naliczania odsetek. Unikaj kłopotów i postaw na kredyt na spłatę ZUS.

Konsekwencją tych zaległości może być szybki wzrost naszego długu. Urzędy nie zawsze bezpośrednio informują podatników o zaległościach finansowych, zwłaszcza gdy nie kontrolujemy regularnie naszych wpłat. Dlatego istnieje ryzyko, że możemy mieć zaległości w ZUS i US, nawet nie mając o nich świadomości.

Posiadanie zadłużenia w ZUS i US ma również konsekwencje w postaci natychmiastowej utraty zdolności kredytowej. Informacje dotyczące zadłużenia w US i ZUS są widoczne w Krajowym Rejestrze Długów, co oznacza, że oficjalnie stajemy się zarejestrowanymi dłużnikami. Wraz z pojawieniem się zadłużenia nasza ocena punktowa w BIK również spada, przez co staje się dla nas trudniejsze uzyskanie niskooprocentowanych pożyczek i kredytów udzielanych przez banki. Szczególnie samodzielnie. Jak więc spłacić zadłużenie w ZUSie?

Kredyt na spłatę ZUS – czy jest możliwy do uzyskania?

Samodzielne porównywanie ofert, korzystanie z internetowych narzędzi do porównywania lub poleganie na nierzetelnych pośrednikach może skutkować niepowodzeniem w uzyskaniu kredytu, opóźnieniami lub niekorzystnymi warunkami. Jak więc uzyskać kredyt na spłatę ZUS? Kluczem jest zgłoszenie się do rzetelnego i sprawdzonego pośrednika. Doświadczonych ekspertów znajdziesz w Spłacie Pożyczek.

Dzięki współpracy z ekspertami będziesz mógł szybko i bez zbędnych formalności cieszyć się pozytywną decyzją dotyczącą kredytu. Doradcy posiadają wiedzę na temat odpowiedniego banku, do którego możemy się zwrócić, aby uniknąć odmowy — nawet w sytuacji, gdy firma boryka się obecnie z problemami finansowymi, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku trudności z opłaceniem składek ZUS i US na czas. Wysoka skuteczność ekspertów wynika nie tylko z bogatej wiedzy i doświadczenia, ale także z możliwości prowadzenia negocjacji na szczeblach decyzyjnych w bankach i różnych instytucjach finansowych. Współpraca z pośrednikiem to więc idealny sposób na zwiększenie szansy na uzyskanie kredytu na spłatę ZUS i US.

Jak rozpocząć rozwiązywanie problemu zaległości wobec instytucji państwowych?

Jeśli masz trudności z opłacaniem należności do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem. Przede wszystkim ustal wysokość zadłużenia firmy wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Przejrzyj swoje dokumenty finansowe, takie jak rachunki bankowe, faktury i inne zapisy płatności, aby zobaczyć, ile dokładnie jesteś winien. Kolejnym krokiem jest próba uzyskania kredytu na spłatę zadłużenia.