Jak trenować kolarstwo - porady dla początkujących

Zastanawiasz się na temat rozpoczęcia jazdy na rowerze, ale nie masz pojęcia, jak trenować kolarstwo i czego będziesz do tego potrzebować? W tym artykule dowiesz się gdzie trenować kolarstwo, jakiego sprzętu musisz użyć, a także jak wygląda plan treningowy dla początkujących kolarzy.

Wpływ kolarstwa na nasze zdrowie

Jazda na rowerze nie tylko zwiększa Twoją sprawność, elastyczność, siłę i mobilność stawów, ale może również poprawić Twoją postawę i wzmocnić kości. Trening kolarstwa jest doskonałym środkiem do spalania zbędnych kalorii i zmniejszania ryzyka licznych chorób, w tym przede wszystkim sercowych. Sport ten także dobrze wpływa na zdrowie psychiczne. Udowodniono, że jazda na rowerze zmniejsza lęk, depresję i stres. Wreszcie dobrze działa na wszystkie główne grupy mięśni i co najważniejsze, daje mnóstwo zabawy.

Kolarstwo jak trenować – czego potrzebujesz?

Pierwszą rzeczą, którą potrzebujesz, jest oczywiście rower. Trzeba być jednak świadomym, jaki rower kupić. Przed pójściem do sklepu rowerowego zastanów się dobrze, w jaki sposób zamierzasz korzystać z roweru, zanim go kupisz, ponieważ istnieją różne typy, które posiadają spore różnice. Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj kolarstwa chcesz trenować, warto pomyśleć nad wypożyczeniem danego typu roweru, aby nie pchać się w niepotrzebne wydatki. Dla tych, którzy planują jeździć tylko po drogach, oczywistym wyborem jest rower szosowy. Ma on niewielkie zawieszenie, gładkie opony i zwykle jest lekki. To najszybszy typ roweru, jaki możesz używać.

Rower górski jest natomiast przeznaczony do jazdy w terenie.Ma duże zawieszenie, grube opony o doskonałej przyczepności i waży znacznie więcej niż rower szosowy. Rower górski jest znacznie bardziej wytrzymały i sprawdza się w trudnym terenie. Jeśli jesteś zaawansowany w jeździe terenowej, możesz również zainteresować się rowerem zjazdowym. Jest to rower górski dedykowany do jazdy po stromych, kamienistych ścieżkach.

Rower hybrydowy to połączenie dwóch poprzednich typów rowerów. To także dobry rower dla osób, które zastanawiają się gdzie trenować kolarstwo. Dlaczego? Hybryda daje ci możliwość wypróbowania różnych i zróżnicowanych tras rowerowych oraz korzystania z tego, co najlepsze w obu odmianach.

Rower miejski dobrze sprawdza się w miastach.Został zaprojektowany do jazdy po szosie, ale nie jest tak szybki, jak rower szosowy. Jeśli nie jeździsz na rowerze dla sportu i po prostu chcesz zaoszczędzić pieniądze na transporcie lub więcej ćwiczyć, rower miejski to fantastyczny sposób na poruszanie się po zatłoczonym mieście.

Rower turystyczny jest dla tych, którzy chcą pokonywać długie dystanse.Jest podobny do rowerów szosowych, ale został zaprojektowany tak, aby był bardziej wytrzymały i znosił ciężkie ładunki dla tych, którzy wybierają się w długie podróże.

Pozostałe akcesoria potrzebne do treningu kolarstwa

Gdy już zdobędziesz swój rower, będziesz potrzebować również kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim skup się na bezpieczeństwie, Chociaż nie jest to wymóg prawny, noszenie kasku może naprawdę ochronić cię przed kontuzją lub nawet śmiercią. Następną rzeczą jest sprzęt i narzędzia do naprawy roweru. Najczęstsza usterka techniczna, z jaką się napotkasz to przebicie opony. Dobra wiadomość jest taka, że jest to łatwa i tania usterka do naprawy. W każdą podróż rowerem zaopatrz się w jedną lub dwie dodatkowe dętki, a także klucz i pompkę. Kolejnym ważnym elementem jest odzież odblaskowa i światła. Kiedy zaczyna się ściemniać, istnieje duża szansa, że będziesz jechał w ciemnościach. Światła rowerowe to wymóg prawny, dlatego, zanim zaczniesz trenować kolarstwo, zamontuj czerwone światło z tyłu i białe z przodu.

Jak trenować kolarstwo – przykładowy plan treningowy

Przedstawiamy 8-tygodniowy plan treningowy, który powinien szybko zrobić z Ciebie średnio zaawansowanego kolarza. W tym planie przewidujemy 3 dni treningu, przy czym każda sobota lub niedziela będzie najdłuższą jazdą w tygodniu. Zanim zaczniesz trening kolarstwa, wybierz, które dni są dla Ciebie najlepsze do jazdy na rowerze. Polecane dni to wtorek, czwartek i niedziela. Jak trenować kolarstwo na podstawie przykładowego treningu?

? Pierwszy tydzień ma wdrążyć cię w aktywność fizyczną, jaką jest kolarstwo. Zacznij od kilku 10-minutowych cykli podczas pierwszych dwóch dni, a następnie wydłuż jazdę do 20 minut w weekend,

? Powtórz ten schemat kolejny tydzień,

? Następnie po dwóch tygodniach wydłuż cykl do 15 lub 20 minut oraz 30 minut w weekend,

? W kolejnym tygodniu usuń jeden dzień z cyklu i wydłuż trening do 25 minut w ciągu tygodnia i 35 minut w weekend,

? Ponownie wróć do trzydniowego cyklu treningu kolarstwa, jednak tym razem ćwicz przez 30 minut przez pierwsze dwa dni i 45 minut w weekend,

? Powtórz ten cykl w kolejnym tygodniu,

? Ćwicz przez 30 minut pierwszego dnia, skróć jazdę do 20 minut kolejnego i zakończ cykl 60-minutową jazdą w weekend,

? W ostatnim tygodniu treningu dodaj do kalendarza czwarty dzień jazdy na rowerze. Jedź przez 45 minut pierwszego dnia, następnie przez godzinę drugiego, 20 minut trzeciego, a wszystko zakończ 16-kilometrową wycieczką w weekend.

Dzięki temu planowi z łatwością z początkującego kolarza dojdziesz do poziomu średnio-zaawansowanego. Po ośmiu tygodniach będziesz w stanie bez problemu pokonywać magiczną odległość 15 km. Pamiętaj, że trasa, którą wybierasz, zależy wyłącznie od Ciebie. Dla zupełnych laików zalecamy trzymanie się stosunkowo płaskiej trasy. Jeśli nie wiesz gdzie trenować kolarstwo, sprawdź na mapie dostępne ścieżki rowerowe lub trasy z kilkoma wzniesieniami, aby narzucić sobie większe wyzwanie.

Wskazówki dotyczące jazdy na rowerze dla początkujących

? Jeśli masz zamiar zająć się kolarstwem szosowym, powinieneś rozważyć założenie kasku. Będziesz dzięki temu osiągać znacznie szybsze prędkości niż na większości innych typów rowerów. Dodatkowo kask ochroni cię przed urazami. Należy pamiętać, że ponad połowa wszystkich wypadków śmiertelnych na rowerach spowodowana jest urazami głowy,

? Upewnij się, że wybrałeś właściwą pozycję do jazdy. Będzie to miało duży wpływ na Twój komfort jazdy,

? Podczas pokonywania zakrętów zawsze ustawiaj pedał zewnętrzny w najniższej pozycji, naciskając w dół. Pomoże to Twojemu rowerowi trzymać się lepiej drogi,

? Przed sprawdzeniem jak trenować kolarstwo upewnij się, że jesteś na bieżąco ze znajomością przepisów drogowych,

? Utrzymuj opony napompowane. Ułatwi to jazdę na rowerze i zmniejszy ryzyko ich przebicia,

? Zainwestuj w okulary. Ochronią oczy przed owadami, deszczem, kamieniami i światłem słonecznym,

? Kup i używaj błotników, zwłaszcza jeśli jeździsz do pracy.