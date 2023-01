Jak terminal płatniczy pomoże Ci w prowadzeniu biznesu?

Jeśli prowadzisz własny biznes z pewnością zainteresuje Cię fakt, że według badań aż 57% transakcji w Polsce dokonywanych jest bezgotówkowo – za pomocą karty, telefonu czy BLIK-a*. Być może zauważyłeś to i w swojej firmie – klienci szukają miejsc, gdzie mogą zapłacić szybko i tak, jak im jest wygodnie. Na instalacji terminala płatniczego zyskają nie tylko oni, lecz także Ty. Sprawdź, dlaczego warto zainstalować go w firmie i jak uzyskać go za darmo.

Terminal płatniczy a wzrost liczby klientów

Powodów, dla których warto wyposażyć swój punkt usługowy czy handlowy w terminal płatniczy, jest kilka. Pierwszym z nich jest to, że udostępnienie płatności bezgotówkowych to szansa na pozyskanie nowych klientów. Szczególnie w małych sklepikach czy zakładach rzemieślniczych (np. u szewca czy krawcowej) terminale pojawiają się rzadko, a klienci muszą liczyć się z koniecznością płacenia wyłącznie gotówką.

Dlatego jeśli prowadzisz biznes tego typu, wyróżnij się wśród konkurencji i zainstaluj terminal płatniczy! Zadbaj o to, aby informacja o akceptacji kart płatniczych była dobrze widoczna i ciesz się nowymi klientami, którzy wybiorą Twoje usługi właśnie z tego powodu. Mamy nadzieję, że zdziwisz się, jak liczna będzie to grupa.

Bezpiecznie i wygodnie z terminalem POS

Terminal POS może być zintegrowany z kasą fiskalną. Oznacza to, że kasjer nie musi wpisywać ręcznie kwoty do zapłaty na terminalu, ale jest ona przekazywana tam automatycznie z kasy fiskalnej i wyświetlana się na ekranie. Dzięki temu ryzyko pomyłki spada do zera, a cała transakcja trwa jeszcze krócej (zaledwie kilka sekund). W ofercie PolCard from Fiserv terminal można zintegrować ze kasami fiskalnymi online i ponad 190 systemami kasowymi.

Ale to nie jedyne ułatwienie wynikające z wprowadzenia do firmy terminala. Przyjmowanie płatności bezgotówkowych to także rzadsze problemy z wydawaniem reszty, mniej czasu przeznaczanego na przeliczanie drobnych czy brak problemów z przechowywaniem i konwojowaniem gotówki.

Terminal płatniczy i dodatkowy zarobek na prowizjach

Kolejnym powodem przemawiającym za posiadaniem terminala kart płatniczych jest możliwość dodatkowych przychodów wynikających z dostępnym na nim usług dodatkowych. Zyskujesz, gdy klient zrealizuje na Twoim urządzeniu jedną z nich. Najpopularniejsze to:

cashback , czyli wypłacanie gotówki w sklepie przy okazji zakupów. Taka możliwość eliminuje konieczność chodzenia do bankomatu, jest dużo szybsza i wygodniejsza;

, czyli wypłacanie gotówki w sklepie przy okazji zakupów. Taka możliwość eliminuje konieczność chodzenia do bankomatu, jest dużo szybsza i wygodniejsza; doładowanie telefonu – tę usługę możesz realizować na bieżąco dzięki odpowiedniej funkcji terminala. Nie trzeba już zamrażać gotówki, by sprzedać klientowi tego typu produkt;

– tę usługę możesz realizować na bieżąco dzięki odpowiedniej funkcji terminala. Nie trzeba już zamrażać gotówki, by sprzedać klientowi tego typu produkt; DCC – funkcja przydatna wówczas, gdy odwiedzają Cię obcokrajowcy. Terminal rozpozna walutę karty i zaproponuje przeliczenie kwoty rachunku właśnie na nią. W ten sposób klient dowie się, jaka jest wartość przewalutowania, a Ty – zarobisz więcej.

Program Polska Bezgotówkowa – terminal płatniczy za darmo

Nie masz jeszcze terminala? Zmień to z Programem Polska Bezgotówkowa. Jeśli jesteś właścicielem małego lub średniego przedsiębiorstwa i przez ostatni rok nie korzystałeś z terminala płatniczego, możesz otrzymać go za darmo na 12 miesięcy lub do czasu osiągnięcia obrotu 100 tys. zł. Przekonaj się, że transakcje bezgotówkowe to coś dla Ciebie i Twojego biznesu.

* https://polskabezgotowkowa.pl/aktualnosci/boom-na-platnosci-bezgotowkowe-nie-slabnie