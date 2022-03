Jak rozliczyć podatki od kryptowalut w 2022 roku?

Dla wielu osób wirtualne waluty to nadal ciekawostka. Jednak wiele osób inwestuje w technologię blockchain, co niesie konieczność rozliczenia podatku. Jak to prawidłowo zrobić?

W Polsce kryptowaluty nadal nie są oficjalnym środkiem płatniczym. Mimo tego posiadacze cyfrowych pieniędzy muszą o nich wspomnieć w zeznaniu podatkowym. Od 2018 roku większość osób rozliczała się tak, jak uważała za słuszne i prawidłowe. Urzędy wydawały sprzeczne interpretacje, przez co powstało spore zamieszanie. Ostatecznie regulator przedstawił przepisy, które wskazują, jak zrobić poprawnie rozliczyć podatki od kryptowalut.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od wirtualnej waluty?

Dopóki jesteś posiadaczem kryptowalut, dopóty nie musisz niczego zgłaszać.Obowiązek podatkowy pojawia się w momencie wymiany e-waluty na tradycyjne pieniądze albo na towary, usługi lub prawa majątkowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wyjaśnia, że jest to „odpłatne zbycie waluty wirtualnej”.

Transfer pomiędzy kryptowalutami (np. wymiana Bitcoina na Ethereum) nie podlega opodatkowaniu. Obowiązek podatkowy nie powstaje także w sytuacji, gdy coiny stają się tokenami lub stablecoinami. E-pieniądze są zwolnione z podatku PCC, czyli od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 17 Ustawy ust. 1 f o PIT:

„Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna, lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną”.

Kiedy złożyć zeznanie podatkowe uwzględniające kryptowaluty?

W Polsce osoby składające PIT-38 muszą zdążyć w terminie do 30 kwietnia 2022 roku, który w tym roku wypada w sobotę. W związku z tym masz czas na złożenie deklaracji podatkowej aż do 2 maja. Jednocześnie jest to termin graniczny do zapłaty należnego podatku do Urzędu Skarbowego.

USA: w stanie Kolorado zapłacisz należny podatek kryptowalutą

Świat się zmienia, czego najlepszym dowodem są państwa i korporacje, które interesują się kryptowalutami. Gubernator stanu Kolorado w wywiadzie dla The Crypto World powiedział, że latem 2022 roku podatnicy będą mogli zapłacić swoje podatki względem stanu w kryptowalucie.

Władze stanowe na tym nie poprzestają. Ich celem jest rozszerzenie płatności e-walutą o inne usługi świadczone przez magistrat np. za wydanie karty łowieckiej lub za wyrobienie prawo jazdy.

Gubernator podkreślił, że stan nie ma zasobów, aby przechowywać kryptowaluty. Jednocześnie uważają, że rynki są niestabilne, a swoje zobowiązania muszą regulować w dolarach amerykańskich. W konsekwencji e-waluta będzie praktycznie natychmiast wymieniana na USD. Ma to ograniczyć potencjalne ryzyko wahań kursu.

Podatek od kryptowalut w 2022 roku

Choć kryptowaluty nie są w Polsce uznawane za prawny środek płatniczy, to osoby obracające nimi muszą zapłacić podatek. Istnieją wyłączenia np. wymiana kryptowaluty na inną. Jednak przewalutowanie na „konwencjonalną” walutę sprawia, że pojawia się obowiązek podatkowy i trzeba uiścić daninę na rzecz władz.