Jak oszczędzić na wymianie walut jako przedsiębiorca

Kwestia wymiany walut prędzej czy później dopada każdego polskiego przedsiębiorcę, który działa na rynku międzynarodowym. Jeśli transakcje z zagranicznymi kontrahentami są stosunkowo rzadkie, można przymknąć oko na wysokie spready narzucane przez banki, ale w momencie, gdy są one regularne i opiewają na coraz większe kwoty, zaczyna to przeszkadzać. Jak można oszczędzić na wymianie walut, prowadząc własny biznes?

Kantory internetowe przychodzą na odsiecz

Najprostszym sposobem na to, by zminimalizować koszty transakcji walutowych, jest skorzystanie z usług jednego z dziesiątek dostępnych w Polsce kantorów internetowych. Jaką mają one przewagę nad bankami? Przede wszystkim oferują o wiele niższe spready! Chociaż groszowe różnice na kursach walut mogą wydawać się niegodne uwagi, w przypadku większych wymian mogą być dużym obciążeniem dla budżetu firmy. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca płaci zagranicznym dostawcom i musi wymieniać złote na euro, czy sprzedaje swoje towary osobom z zagranicy i jest zmuszony do przewalutowania euro na złote, tańsza wymiana na pewno pomoże mu generować większe zyski. Podejście do internetowych kantorów warto poprzedzić analizą kosztów związanych z wymianą waluty w banku w skali roku lub chociaż kwartału. Jeśli początkowo wizja przejścia do nowego serwisu wymiany walut jest zbyt przytłaczająca, można sprawdzić, czy bank, z którego korzystamy nie posiada czasem własnego kantoru.

Dedykowane rozwiązania są najlepsze

Prawda jest jednak taka, że dedykowane rozwiązania zazwyczaj są najlepsze. Serwisy wymiany walut są projektowane w taki sposób, by nie tylko obniżać koszt wymiany, ale też jak najbardziej uprościć użytkownikom korzystanie z ich usług. Przykładowo Walutomat, który działa w Polsce już od ponad 10 lat, umożliwia wymianę waluty nawet bez konieczności posiadania konta walutowego. Dzięki tzw. portfelowi Walutomatu można więc zaoszczędzić na prowadzeniu konta walutowego, dokonując przewalutowania od ręki i w prosty sposób, tak jak w banku. Przewagą tych serwisów jest też to, że aktualny kurs walut w kantorach jest podawany od razu i przed transakcją możemy ocenić, czy jest to oferta atrakcyjna, czy wręcz przeciwnie. Ograniczając się do przelewów w banku, skazujemy się na takie spready, jakie narzuca nam ten podmiot.

Gdzie znaleźć najlepsze kursy walut?

Przed decyzją o rejestracji w kantorze internetowym można też sprawdzić, jak kształtowały się kursy walut online w przeszłości, aby upewnić się, że wielkość spreadów ustalana przez dany serwis jest raczej stabilna. Bardzo wygodną opcję proponuje Walutomat, który kursy kupna i sprzedaży ma zbliżone do średnich, co można zobaczyć tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/, a jedyną opłatą jest prowizja. Zależy ona m.in. od wielkości wymienionych kwot, ale nie przekracza 0,2%, przy czym więksi przedsiębiorcy mają szansę na negocjację jej wysokości. Dodatkowym, bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem jest wykorzystanie możliwości wyznaczenia tzw. kursu własnego. Serwis automatycznie dopasuje do naszej propozycji odpowiednie oferty przeciwne, dzięki czemu obie strony zyskają korzystne dla siebie kursy walut.

Podsumowując, w obliczu mnogości serwisów do wymiany walut na polskim rynku, nie warto ograniczać się do starych rozwiązań. Warto przetestować kilka platform drobnymi kwotami albo zasięgnąć języka u znajomych przedsiębiorców, by dowiedzieć się, jakie serwisy są według nich najlepsze.