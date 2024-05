Inwestowanie z dźwignią finansową

Kiedy mówimy dzisiaj o inwestowaniu w waluty, surowce czy też towary, w większości przypadków sprowadza się to do rynku kontraktów na różnice kursowe, czyli kontraktów CFD. Instrumenty te na przestrzeni lat zyskały dużą popularność wśród inwestorów i dzisiaj trudno wyobrazić sobie krajobraz finansowy bez CFD. Choć CFD nie zapewniają nam fizycznego dostępu do danego aktywa, dzięki nim możemy spekulować, czy jego cena wzrośnie, czy też spadnie.

Rynek CFD jest otwarty praktycznie 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu, a dodatkowo charakteryzuje się dużą płynnością i dynamicznymi zmianami. Kluczowym elementem kontraktów CFD jest dźwignia finansowa (lewar), która pozwala inwestorom angażować stosunkowo niewielkie kwoty i osiągać ponadprzeciętne zyski w relatywnie krótkim czasie. Chętnych do tego nie brakuje.

Mechanizm dźwigni finansowej i kontrakty na różnice kursowe zdemokratyzowały inwestowanie w waluty, surowce, towary i inne aktywa. Dotyczy to zarówno metod inwestowania, jak i elementów finansowych. Chcąc dzisiaj inwestować w złoto, nie trzeba kupować złotych sztabek, baryłek ropy czy worków pszenicy. Wszystko odbywa się poprzez kontrakty CFD, które opierają się wyłącznie na rozliczeniu ceny kupna i sprzedaży instrumentów, odzwierciedlających zachowanie ceny danego aktywa. Wartości nominalne poszczególnych aktywów i instrumentów dla wielu inwestorów indywidualnych mogłyby być trudne do osiągnięcia w innych formach inwestycyjnych. W tym przypadku z pomocą przychodzą CFD. Dzięki kontraktom CFD i dźwigni finansowej, nie trzeba sięgać głęboko do portfela. Lewar pozwala bowiem na inwestowanie, czyli otwieranie pozycji wielokrotnie mniejszych niż wynikałoby to z wartości samego kontraktu. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/kontrakty-cfd

Wartość faktycznego wymaganego wkładu finansowego określa się jako depozyt zabezpieczający. Jego wielkość zależy od wielkości danej inwestycji oraz zastosowanej dźwigni finansowej. Ta jest różna w zależności od aktywów, w które chcemy inwestować. W polskich warunkach standardowa dźwignia finansowa na rynku CFD wynosi od 1:2 do 1:30 (przy spełnieniu odpowiednich warunków istnieje jednak możliwość zwiększania dostępnej dźwigni finansowej). W przypadku dźwigni w wysokości 1:30 wystarczy 3,33% wartości nominalnej danej inwestycji, aby faktycznie móc ją rozpocząć. Kiedy mowa o inwestowaniu na rynku CFD i dźwigni finansowej, warto także wspomnieć o tzw. margin level. Określa on depozyt niezbędny do utrzymania otwartych pozycji. Kiedy jego wartość spadnie poniżej określonego przez brokera poziomu, najbardziej stratne inwestycje są zamykane, aby ustrzec inwestora przed jeszcze większymi stratami. Firmy inwestycyjne sygnalizują klientom, że poziom depozytu zbliża się do poziomu, w którym może dojść do automatycznego zamknięcia pozycji.

Angażowanie stosunkowo niewielkich kwot, szczególnie w relacji do wartości nominalnych inwestycji, w pojedyncze transakcje daje nam większą elastyczność w zarządzaniu kapitałem. To oczywiście także perspektywa potencjalnie większych zysków w stosunku do wartości początkowej inwestycji. Opiera się to jednak na założeniu, że podejmowane przez nas decyzje będą trafne. Tak jednak nie zawsze musi być. Błędy zdarzają się każdemu, a kiedy dołoży się do nich dźwignię finansową, ich konsekwencje mogą być bardziej odczuwalne. Dźwignia finansowa na rynku CFD to bowiem miecz obosieczny. Jest naszym sprzymierzeńcem, kiedy sytuacja rozwija się po naszej myśli, i przeciwnikiem, kiedy zakładany przez nas scenariusz się nie realizuje. Dlatego tak istotne jest rozważne i przemyślane podejście do inwestowania z dźwignią finansową, a także gotowość do elastycznego reagowania na wydarzenia rynkowe, tak aby przyniosła ona więcej korzyści niż szkód.

Widmo dużych zysków jest bardzo kuszące. Należy jednak pamiętać, że do inwestowania należy podchodzić odpowiedzialnie. Każda inwestycja, a w szczególności inwestowanie w CFD, jest ryzykowna, dlatego przed rozpoczęciem tej formy lokowania kapitału należy poświęcić czas na edukację, zdobycie doświadczenia oraz wybranie odpowiedniej dla siebie strategii inwestycyjnej.