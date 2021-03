ING Finansowanie Faktury - prosty sposób na zamianę faktur na pieniądze

Płynność finansowa firmy umożliwia jej normalne funkcjonowanie. Dlatego tak ważne jest, aby przed działaniem nie powstrzymywały nas niezapłacone faktury.

Faktury, które wpływają na płynność finansową firmy.

Współpraca z kontrahentami obwarowana jest zawsze postanowieniami umów, ale również pewną umową społeczną. Zakładamy, że płatność nastąpi w terminie określonym na fakturze. Pomiędzy momentem wystawienia tej faktury a dniem płatności, zawsze upływa czas, w którym pieniędzy nie ma na naszym koncie. Jeżeli chodzi o naprawdę dużą kwotę, może to znacznie obniżyć naszą płynność finansową. Jeszcze trudniejszą sytuację mamy, jeżeli spodziewamy się płatności w terminie, ale nasz kontrahent zwleka. Problemem jest też konieczność spłaty w tym czasie naszych zobowiązań wobec innych kontrahentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ING wprowadził usługę o nazwie Finansowanie Faktur ING. Może być ona dla nas przydatna w codziennym prowadzeniu firmy.

Jak w trzech krokach uzyskać pieniądze za fakturę.

Jak działa opcja Finansowanie Faktur? Procedura jest krótka i nieskomplikowana, zamknąć ją można w trzech krokach. Pierwszym z nich jest rejestracja w systemie. Żeby to zrobić, nie musimy być klientami ING. Wystarczy, że w systemie wprowadzimy dane osobowe, numer telefonu a także nasz adres mailowy. Będziemy także musieli wykonać przelew o wartości 1 PLN, aby ING był w stanie potwierdzić reprezentację firmy i rachunek bankowy. Później ta złotówka wraca na nasze konto, nie stanowi więc żadnego ukrytego kosztu. Weryfikacja odbywa się online, co sprawia, że cały proces jest bardzo wygodny. Od momentu aktywowania profilu jesteśmy w stanie przekazywać do Finansowania Faktur konkretne faktury. Drugi krok to analiza danych przez ING i potwierdzenie transakcji przez naszego kontrahenta. Odbywa się to bez naszego udziału, dzięki czemu oszczędzamy czas. To zespół Finansowania Faktur kontaktuje się z kontrahentem. Ostatnim, trzecim krokiem jest wypłacenie przez ING pieniędzy na nasze konto. Faktor zleci przelew zaraz po potwierdzeniu transakcji przez kontrahenta więc może się zdarzyć, że pieniądze wpłyną na nasze konto jeszcze tego samego dnia, nawet jeśli termin faktury płatności wynosi na przykład 30 dni. Maksymalna wartość finansowanej faktury to 100.000 PLN a maksymalna wartość limitu ogólnego - 200.000 PLN. Warto o tym pamiętać.

Koszt usługi

Pierwsza transakcja, która pozwala nam wypróbować usługę jest darmowa, nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, prowizji, nie ma żadnych ukrytych opłat. Dla przykładu, warto podać iż dla kwoty faktury brutto wynoszącej 10.000 PLN, przy jej 30-dniowym terminie płatności zapłacimy nie więcej niż 318 złotych. O tyle mniej zostanie przelane na nasze konto. Opłata staje się tym niższa, im krótszy termin do terminu płatności na fakturze. Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnej wyceny z pracownikami ING Finansowanie Faktur. Ta opcja jest dostępna dla firm, które np. zadeklarują odpowiednią wartość obrotów.

ING Finansowanie Faktury to wygodna opcja, pomocna w zachowaniu płynności finansowej firmy. Nie wymaga wizyt w banku, zakładania konta bankowego. Szybki proces weryfikacji pozwala nam skorzystać z usługi wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Ma to szczególne znaczenie jeśli pojawiają się jakiekolwiek komplikacje związane z nieuiszczoną jeszcze przez drugą stronę płatnością.