Inflacja wciąż przyspiesza. Kolejne miesiące nie będą lepsze

We wrześniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2 proc. rok do roku i o 1,6 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Wskaźnik okazał się wyższy od przewidywań analityków. Eksperci wskazują, że podobny trend dotyczący wzrostu cen będzie widoczny także w kolejnych miesiącach.

Zgodnie z nowymi danymi, we wrześniu 2022 r. inflacja wyniosła w Polsce 17,2 proc. r/r, podczas gdy w porównaniu do sierpnia ceny wzrosły o 1,6 proc. W strefie euro z kolei inflacja wyniosła średnio 10 proc., a najwyższe wskaźniki odnotowano w Estonii (24,2 proc.), Litwie (22,5 proc.) i Łotwie (22,4 proc.).

– Nic nie wskazuje na to, że najbliższe miesiące przyniosą jakąś ulgę i odwrócenie trendu. Popyt konsumpcyjny nie zmniejsza się w stopniu mogącym chociażby częściowo zastopować wzrosty cen. A rząd swoimi działaniami jeszcze bardziej go wspiera. Widać to po sierpniowych danych o sprzedaży detalicznej, która wybiła się dzięki szerokiemu uruchomieniu wakacji kredytowych. Polacy zamiast oszczędzać ruszyli do sklepów – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

W ubiegłym miesiącu w zdecydowany sposób (o 1,7 proc. w skali miesiąca) wzrosły ceny żywności. To już kolejny miesiąc z rzędu, gdy wskaźnik wynosi ponad 1,5 proc. Jak ocenia Zielonka, to efekt większego popytu na podstawowe produkty, bo Polacy częściej – zamiast dóbr trwałego użytku – kupują takie właśnie produkty.

– Rząd jak nie rozumiał, tak nie rozumie, że kluczowa w powstrzymaniu takiej skali wzrostu cen jest pomoc przedsiębiorcom, którzy obecnie są zmuszani do przerzucania wyższych kosztów na konsumentów. Zamiast tego dowiadują się o przygotowywanym podatku od nadzwyczajnych zysków, który miałby objąć wszystkie duże firmy – dodaje Zielonka.

mp