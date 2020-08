Indywidualna działalność i spółka cywilna, czy możliwe zwolnienie podmiotowe z VAT?

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej z mężem. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W ramach spółki prowadzona jest działalność w trzech obszarach: hotele, restauracje oraz salon kosmetyczny. Salon kosmetyczny ma zostać nieodpłatnie przekazany do indywidualnej działalności podatniczce. Czy podatniczka będzie mogła być podmiotowo zwolniona z podatku VAT z tytułu prowadzenia salonu kosmetycznego, będąc jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej?

Przewidywana wartość sprzedaży podatniczki z tytułu samodzielnego prowadzenia salonu kosmetycznego nie przekroczy kwoty 200 000 zł., w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Prowadząc samodzielnie salon kosmetyczny, podatniczka będzie świadczyć wyłącznie usługi sklasyfikowane w PKWiU 96.02.13.

Według art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 10 ustawy).

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

dokonujących dostaw: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

wyrobów tytoniowych,

samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji, budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, terenów budowlanych, nowych środków transportu; następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), hurtowych i detalicznych części do: pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

motocykli (PKWiU 45.4); świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie; ściągania długów, w tym factoringu; nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej podatniczka będzie wykonywała wyłącznie opisane czynności i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy oraz gdy łączna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty 200 000 zł, jeżeli podatniczka rozpocznie działalność od 1 stycznia 2021 r. lub nie przekroczy kwoty 200 000 zł proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, jeżeli podatniczka rozpocznie działalność w trakcie roku podatkowego, to będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Zatem, podatniczka będzie mogła być podmiotowo zwolniona z podatku VAT z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej - salon kosmetyczny, będąc jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, która jest czynnym podatnikiem VAT.

Interpretacja indywidualna z 5 sierpnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.357.2020.3.AM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz