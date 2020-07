Ile może wynieść wynagrodzenie minimalne w roku 2021?

Do końca lipca br. rząd ma przedstawić dane makroekonomiczne, które będą podstawą do rozpoczęcia prac nad budżetem państwa na 2021 r., w tym także nad wysokością minimalnego wynagrodzenia. Zdaniem NSZZ „Solidarność”, w przyszłym roku płaca minimalna powinna wynosić co najmniej 2800 zł brutto miesięcznie. Większość pracodawców chce natomiast utrzymania stawki na poziomie 2600 zł.

Jak oceniają związkowcy z NSZZ „Solidarność”, sytuacja na rynku pracy jest obecnie trudna i wymaga od partnerów społecznych odpowiedzialności oraz rozwagi. Związek liczy przy tym wciąż na podniesienie płacy minimalnej.

– Biorąc jednak pod uwagę zapowiedzi rządu o aktywnym stymulowaniu gospodarki w walce z kryzysem, nie można pomijać istotnej roli płacy minimalnej w tym procesie. Dlatego moim zdaniem jej wzrost nie powinien być niższy niż 200 zł, co oznacza, że przyszłoroczna płaca minimalna powinna wynosić co najmniej 2800 zł – mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.

Jak wynika z lipcowego badania Instytutu Badań Spraw Publicznych na zlecenie Konfederacji Lewiatan, które objęło 300 przedsiębiorców, większość firm chce tymczasem utrzymania wynagrodzenia minimalnego na obecnym poziomie. Tego domaga się 53 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. Proporcjonalnie najczęściej na potrzebę zachowania stawki na poziomie 2600 zł wskazują małe firmy (57 proc. wskazań).

– W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku musimy twardo stąpać po ziemi. Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy powinniśmy ograniczyć wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy. Priorytetem będzie bowiem ratowanie miejsc pracy i firm, mocno dotkniętych skutkami pandemii. W 2021 roku płaca minimalna powinna więc wynosić 2600 zł, czyli tyle ile w tym roku – komentuje doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, prof. Jacek Męcina.

