Administracyjne koszty założenia firmy to niewielki procent wydatków, z którymi muszą się liczyć osoby zamierzające otworzyć własny biznes. Wysokość tych opłat na start zależy od formy oraz rodzaju prowadzonej działalności. Może też w ogóle ich nie być. Sprawdź, ile kosztuje założenie firmy jednoosobowej, spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego.

Ile kosztuje założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej?

Najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu w Polsce jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Zakładając taką firmę, podobnie jak w przypadku spółki cywilnej, nie ponosisz żadnych kosztów administracyjnych na start. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz późniejsze rejestracje do ZUS i VAT są bowiem bezpłatne.

Założenie JDG nie wymaga też wielu formalności i jest możliwe także przez internet – wystarczy Profil Zaufany. Najprościej zrobić to w serwisie Biznes.gov.pl lub z pomocą niektórych banków. To drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne, jeśli chcesz otworzyć również firmowe konto bankowe, bo obie sprawy (a także wcześniejsze założenie Profilu Zaufanego, jeśli jeszcze go nie masz) załatwisz w jednym wniosku.

Jest tak na przykład w banku PKO BP. Założenie działalności w PKO BP to 0 zł za prowadzenie konta przez 6 miesięcy, bez względu na wysokość miesięcznych wpłat na rachunek. Później również nie płacisz za prowadzenie konta przy wpływach powyżej 2 tys. zł (PKO Konto Firmowe) lub powyżej 50 tys. zł (PKO Konto Firmowe Premium).

Ile kosztuje założenie firmy w formie spółki prawa handlowego?

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie innej spółki niż cywilna, musisz już ponieść administracyjne koszty założenia firmy, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej posiadać też określony kapitał zakładowy. Wydatki obejmują wówczas:

1. Opłatę za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (500 zł opłaty sądowej + 100 zł opłaty za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym);

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego, który z kolei musi wynosić minimum:

• 5 tys. zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

• 50 tys. zł dla spółki komandytowo-akcyjnej;

• 100 tys. zł dla spółki akcyjnej.

3. Koszty notarialne. Mogą się różnić w zależności od notariusza, ale ich maksymalna wysokość netto zależy od wielkości kapitału zakładowego i jest wyliczana według specjalnych wzorów. Na przykład, gdy kapitał wynosi do 3 tys. zł, taksa notarialna nie może być wyższa niż 100 zł. Z kolei przy kapitale od 3 do 10 tys. zł koszty notarialne nie mogą przekraczać 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł.

Dodatkowe koszty założenia firmy w zależności od rodzaju działalności

Wiesz już, ile kosztuje założenie własnej działalności gospodarczej – pod warunkiem, że jej przedmiot nie wymaga dodatkowych pozwoleń. W przypadku działalności reglamentowanej dodatkowo dochodzą koszty:

• koncesji (np. dotyczących działalności energetycznej, ochrony osób i mienia czy prowadzenia kasyna);

• zezwoleń (np. na sprzedaż alkoholu, obrót innymi wyrobami akcyzowymi, prowadzenie apteki lub przetwarzanie odpadów);

• licencji (np. na wykonywanie przewozów taksówkowych, wykonywanie czynności syndyka oraz określonych zawodów – m.in. rzeczoznawcy, doradcy finansowego albo urbanisty);

• wpisów do rejestru działalności regulowanej (koniecznych np. przy organizowaniu imprez turystycznych lub świadczeniu usług detektywistycznych).

Wysokość tych dodatkowych kosztów założenia firmy może się znacznie różnić w poszczególnych przypadkach.