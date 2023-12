IKE – wypłata, transfer i zwrot pieniędzy

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to z każdym rokiem coraz bardziej popularny sposób dbania o finansową przyszłość w ramach III filaru. Stanowi sposób na dodatkową emeryturę, a jego główne atuty to korzyści podatkowe oraz możliwość dziedziczenia.

Lokowanie pieniędzy na koncie IKE jest w pełni dobrowolne. Środki, które na nim zgromadzisz, należą do ciebie i możesz dysponować nimi w dowolny sposób. W trakcie inwestycji możliwy jest zwrot wpłaconych środków na Twoje konto oraz wypłata transferowa, jednak będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Po nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu kilku warunków, możesz wypłacić środki z IKE bez podatku. Dowiedz się więcej, co to jest zwrot, wypłata transferowa i wypłata środków z IKE.

Wypłata środków z IKE

Wypłata środków z IKE polega na tym, że wypłacasz pieniądze konta emerytalnego, dopiero gdy ukończysz 60. lub 55. rok życia (po nabyciu uprawnień emerytalnych). Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Wypłata jednorazowa – otrzymujesz jeden przelew w wysokości wszystkich środków, które udało Ci się zgromadzić na IKE,

wypłata w ratach – decydujesz, na ile części ma być podzielona wypłata i będziesz ją otrzymywać przez określoną liczbę miesięcy. Ma to dodatkową zaletę, że środki pozostawione na koncie są wciąż inwestowane i mogą wypracować dodatkowy zysk.

Niezależnie od tego, na którą opcję się zdecydujesz, otrzymasz zwolnienie z konieczności odprowadzenia tzw. podatku Belki, gdy spełnisz następujące warunki:

Wpłacanie na konto IKE przez co najmniej 5 lat,

połowa środków wpłynęła na konto co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Pamiętaj, że nie musisz wypłacać pieniędzy z IKE zaraz po nabyciu uprawnień emerytalnych. Możesz to zrobić w kolejnych latach, co w przypadku inwestycji, może zaowocować zwiększeniem kapitału.

Zwrot środków z IKE

Środki z IKE możesz wypłacić w dowolnym momencie i nie musisz z tym czekać do emerytury. Wcześniejszą wypłatę pieniędzy z IKE nazywamy zwrotem. Jeśli podejmiesz taką decyzję, to niestety musisz liczyć się z koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Co więcej, zwrot środków może skutkować skutkuje tym, że firma, która zarządza twoim IKE, będzie musiała np. sprzedać papiery wartościowe lub spieniężyć jednostki uczestnictwa w funduszu. Jeżeli trafisz na zły moment, w którym inwestycje notowały gorsze wyniki, może się okazać, że poniesiesz stratę.

Masz do wyboru pełny lub częściowy zwrot środków:

Pełny zwrot z IKE - polega na wypowiedzeniu umowy i złożeniu dyspozycji wypłaty wszystkich pieniędzy na IKE przed 60. Rokiem życia. Nie możesz już dokonywać wpłat na stare konto IKE, ale zawsze można założyć nowe w tej samej lub w innej instytucji finansowej (lecz dopiero w kolejnym roku). Częściowy zwrot z IKE - polega na wycofaniu tylko części zgromadzonych środków. Kwota częściowego zwrotu nie może być większa niż suma wszystkich wpłat. Jeżeli łącznie wpłaciłeś np. 10 tys. zł, to tylko tyle możesz maksymalnie wypłacić. W przypadku częściowego zwrotu nie musisz zamykać konta i wciąż można wpłacać na nie pieniądze. Częściowy zwrot nie jest możliwy po transferze na IKE środków z Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).

IKE to produkt długoterminowego lokowania pieniędzy, który zakłada korzyści podatkowe na koniec inwestycji. Jeśli podejmiesz decyzję o zwrocie środków, to nikt nie będzie pytał cię o jej motywy. Warto jednak rozważyć częściowy zwrot, ponieważ wówczas nie musisz zamykać konta ani nie „zeruje się” liczba lat, w których trakcie dokonywano wpłat.

Transfer środków IKE

Zaletą IKE jest to, że możesz zmienić instytucję finansową, która zarządza twoim kontem – nazywamy to wypłatą transferową. Warto wspomnieć, że wypłatą transferową jest również przeniesienie pieniędzy z jednego programu emerytalnego do drugiego, p.. z PPE na IKE.

Na takie rozwiązanie klienci decydują się najczęściej, gdy:

stopa zwrotu z inwestycji jest za niska,

firma zarządzająca żąda dokonywania minimalnych, regularnych wpłat,

opłaty za prowadzenia konta są zbyt wysokie,

obsługa klienta jest na niskim poziomie.

Goldman Sachs TFI oferuje możliwość założenia konta online, a klienci mogą śledzić inwestycje w serwisie transakcyjnym online Inne atuty konta IKE w Goldman Sachs TFI to:

możliwość wyboru jednego lub kilku funduszy inwestycyjnych,

wystarczy 50 zł na start i nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat,

brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta,

brak opłat za kupno jednostek uczestnictwa w wybranym funduszu,

brak opłat za zamianę funduszu.

Inwestowanie w IKE daje szansę na dodatkową emeryturę i na optymalizację podatkową. Najlepsze rezultaty można osiągnąć dzięki regularnym wpłatom oraz wypłacie środków dopiero po ukończeniu 60 lat.