Handel w niedziele. Przepisy mogą zostać zaostrzone

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni może zostać zaostrzona. Proponowane w poselskim projekcie nowelizacji zmiany krytycznie ocenia środowisko pracodawców. Biznes apeluje o uchylenie całej ustawy i wprowadzenie przepisów, które dawałyby pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu.

W poselskim projekcie noweli przewidziano m.in. nałożenie na przedsiębiorców chcących korzystać z wyłączeń handlu w niedziele nakazu prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Brak wywiązania się z tego obowiązku groziłby grzywną na poziomie do 100 tys. zł.

Planowane rozwiązanie krytykują eksperci Business Centre Club, według których byłby to tylko kolejny obowiązek biurokratyczny, podczas gdy odpowiednie ewidencje są już prowadzone na podstawie regulacji podatkowych.

– Nie wprowadzając restrykcyjnych zakazów, można stworzyć pracownikom handlu lepsze warunki do odpoczynku i poświęcenia więcej czasu rodzinie. To rozsądne i – co istotne – łatwe do wprowadzenia rozwiązanie, nieobciążające dodatkowo polskiej gospodarki i niepogarszające jej konkurencyjności – mówi ekspert BCC, Radosław Płonka.

Zdaniem Płonki i dużej części środowiska pracodawców, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby po prostu uchylenie obecnej ustawy o ograniczeniu handlu i wprowadzenie do Kodeksu pracy obligatoryjnego prawa pracowników handlu do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. W efekcie pracownicy byliby odciążeni, a sklepy mogłyby znów działać bez większych problemów także w niedziele.

mp