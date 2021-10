Handel w niedziele i święta. Ważne zmiany w 2022 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która ma wyeliminować nieprawidłowe stosowanie ustawowych wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i czynności związane z handlem w takie dni. Główne zmiany dotyczyć będą zakresu wyłączeń spod zakazu handlu. Nowelizacja wejdzie w życie w I kwartale 2022 r.

„Celem ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest wyeliminowanie nieprawidłowego stosowania zawartych w ustawie wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedzielę i święta” – wskazano w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

W ramach modyfikacji zakresu wyłączeń spod zakazu handlu przewidziano m.in. uwarunkowanie wyłączenia placówek pocztowych spod zakazu od pocztowego charakteru przeważającej działalności placówki.

Z wykazu wyłączeń usunięty zostanie handel w centrach pierwszej sprzedaży ryb. Jednocześnie zawężona będzie możliwość handlu rybami do sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych, które zajmują się jedynie odbiorem produktów rybnych.

Pakiet zmian obejmuje też jednak poszerzenie zakresu wyłączeń o handel w placówkach handlowych prowadzących handel materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych czy narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych (w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku). Do wyłączeń dodany zostanie także handel w placówkach handlowych, w których prowadzony jest tylko skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego albo runa leśnego.

Co ważne, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków.

Równocześnie placówki handlowe korzystające z określonych rodzajów wyłączeń zostaną zobowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży (szczegóły dotyczące ewidencji zostaną określone w osobnym rozporządzeniu). Przewidziano także wprowadzenie sankcji za brak prowadzenia takiej ewidencji i za prowadzenie jej w niezgodny z prawem sposób.

Zmiany wprowadza ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 18 października br.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

