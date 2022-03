Globalny podatek minimalny bliżej wprowadzenia w UE

Kraje członkowskie Unii Europejskiej są coraz bliżej wdrożenia na terenie wspólnoty tzw. globalnego podatku minimalnego. Nowe rozwiązanie opiera się na dwóch filarach wypracowanych na poziomie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jak wskazuje polski resort finansów, ważne jest to, aby UE wprowadziła oba filary w jednym pakiecie.

Sprawa podatku minimalnego była dyskutowana w tym tygodniu podczas posiedzenia unijnej Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Szefowie resortów finansów poszczególnych krajów członkowskich omówili dyrektywę ustanawiającą globalny minimalny poziom opodatkowania dla grup wielonarodowych w UE.

W założeniu zmiany mają pomóc w skuteczniejszym przeciwdziałaniu unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania, a także w zapewnieniu sprawiedliwego opodatkowania tzw. cyfrowych gigantów.

Dyrektywa ma wdrożyć w UE tzw. II filar porozumienia OECD, który zakłada wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości co najmniej 15 proc. Polska postuluje, by rozwiązanie to zostało wdrożone razem z I filarem.

„Potrzebne jest podejście pakietowe, zakładające wejście w życie w tym samym czasie obu filarów porozumienia OECD. W ocenie Polski, z uwagi na mniejsze zaawansowanie prac na forum OECD dot. filaru I (opodatkowanie w miejscu konsumpcji), nie należy spieszyć się z przyjmowaniem podatku minimalnego w UE bez odpowiednich gwarancji wejścia w życie filaru I” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

