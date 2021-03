Fotowoltaika a opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje tzw. opłata mocowa, która ma wpływ na podwyżkę rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Podwyżki dla przeciętnych polskich rodzin z tytułu opłaty mocowej mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie. Opłata mocowa obejmuje również prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne. Ze względu na proces produkcji oraz przesyłu energii osoby, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej, są de facto obciążane opłatą mocową za prąd, który same wyprodukowały.

Interpelacja nr 18441 do ministra klimatu i środowiska w sprawie opłaty mocowej dla prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne

Szanowny Panie Ministrze,

od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje tzw. opłata mocowa, która ma wpływ na podwyżkę rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Podwyżki dla przeciętnych polskich rodzin z tytułu opłaty mocowej mogą wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie. Warto zaznaczyć, że opłata mocowa obejmuje również prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne. Ze względu na proces produkcji oraz przesyłu energii osoby, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej, są de facto obciążane opłatą mocową za prąd, który same wyprodukowały. Takie działanie należy uznać za szkodliwe, szczególnie w procesie promocji odnawialnych źródeł energii. Jest to również w pewien sposób zaprzeczenie idei programu „Mój prąd”, który polegał na dofinansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W związku z tym pragnę zadać Panu Ministrowi pytania:

Dlaczego prosumenci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne zostali objęci opłatą mocową? O ile więcej, według danych ministerstwa, zapłacą za prąd prosumenci korzystający z mikroinstalacji fotowoltaicznych? Czy tego typu działanie nie jest zaprzeczeniem promocji montażu odnawialnych źródeł energii w Polsce? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa wyłączenie prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne z opłaty mocowej? Jeśli tak, to kiedy stosowne nowelizacje ustawy trafią pod obrady komisji sejmowych?

Posłowie:

Konrad Frysztak, Marek Sowa, Krzysztof Truskolaski, Aleksander Miszalski, Witold Zembaczyński, Michał Gramatyka

21 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 18441 w sprawie opłaty mocowej dla prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do interpelacji złożonej przez Pana Posła Konrada Frysztaka wraz z grupą Posłów z dnia 27 stycznia 2021 r. nr K9INT18441w sprawie opłaty mocowej dla prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

1. Dlaczego prosumenci posiadający domowe instalacje fotowoltaiczne zostali objęci opłatą mocową?

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz.U. 2018 poz. 9) zobowiązuje Operatora Systemu Dystrybucji do dokonywania poboru opłaty mocowej od podmiotów, którzy zostali przyłączeni do jego sieci w tym odbiorców końcowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261) prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294).

Zgodnie więc z założeniami ustawowymi prosumenci energii odnawialnej, jako odbiorcy końcowi będą mieli naliczaną opłatę mocową.

Opłata mocowa ma bezpośredni związek z celem aktu prawnego, w ramach którego została dookreślona. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o rynku mocy, celem ustawy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku do sieci było przyłączonych ponad 450 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW. W samym 2020 roku przyłączono ponad 300 tysięcy mikroinstalacji. Ten ogromny wzrost produkcji energii elektrycznej zawdzięcza się przede wszystkim obywatelom, którzy poprzez zwiększoną świadomość ekologiczną zakładają mikroinstalacje i korzystają z programów dofinansowań czy też regulacji prawnych, które to wpływają na obniżenie rachunków za prąd oraz zmniejszone koszty instalacyjne.

Należy jednak zauważyć, że w związku z wpływem produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji PV w godzinach popołudniowych można obserwować charakterystyczne problemy ze zbilansowaniem mocy w sieci związane ze spadkiem produkcji energii z PV skorelowane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Z kolei wzrost produkcji energii z PV przy niskim zapotrzebowaniu na energię może się wiązać ze wzrostem napięć w sieci i problemami z bilansem energii.

Zgodnie z powyższym wpływ mikroinstalacji ma istotne znaczenie z punktu widzenia systemu energetycznego. W tym miejscu należy przytoczyć podstawowy cel, jaki przyświeca opłacie mocowej, czyli zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Partycypacja prosumentów energii odnawialnej, którzy są również odbiorcami energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego, w tej opłacie jest więc uzasadniona.

2. O ile, według danych Ministerstwa, zapłacą więcej za prąd prosumenci korzystający z mikroinstalacji fotowoltaicznych?

Należy podkreślić, iż zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą:

1,87 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej; 4,48 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej; 7,47 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej; 10,46 zł na miesiąc - w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej; 0,0762 zł/kWh - w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy o rynku mocy (art. 70 ust. 1 pkt 2) Ustawy o rynku mocy).

3. Czy tego typu działanie nie jest zaprzeczeniem promocji montażu odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Zgodnie z odpowiedzią na pierwsze pytanie należy zaznaczyć, iż prosument energii odnawialnej ma istotny wpływ na infrastrukturę energetyczną oraz bezpieczeństwo dostaw. Z drugiej strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdaje sobie sprawę z dużej wartości tej grupy podmiotów. Świadczyć może o tym fakt, iż w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu zakłada się zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE. Służą też temu liczne mechanizmy wsparcia. Głównym z nich jest program „Mój Prąd”, który stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu energetyki prosumenckiej. Beneficjentami tego programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby z mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Obecnie trwają prace nad rozpoczęciem kolejnej, poszerzonej edycji programu.

Ponadto, dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce istotne jest też wprowadzenie tzw. ulgi termomodernizacyjnej, tj. możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji PV.

Powyższe wskazuje, iż wprowadzenie opłaty mocowej nie jest zaprzeczeniem promocji odnawialnych źródeł energii, a jedynie sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym rozwoju sektora prosumenckiego.

4. Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa wyłączenie prosumentów posiadających domowe instalacje fotowoltaiczne z opłaty mocowej? 5. Jeśli tak to kiedy stosowne nowelizacje ustawy trafią pod obrady komisji sejmowych?

Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie rozważa wyłączenia prosumentów z opłaty mocowej.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Ireneusz Zyska

Warszawa, 18 lutego 2021 r.