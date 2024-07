Formy rozliczeń nie można wybrać przelewem - fiskus nie zmienia zdania

Dokonany przez przedsiębiorcę przelew do urzędu skarbowego nie jest pismem skierowanym bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, lecz do banku jako polecenie dokonania stosownej transakcji. Sam fakt, że przelane środki znajdą się w dyspozycji Skarbu Państwa na określonym koncie bankowym i że podano tytuł płatności, nie oznacza automatycznie, że doszło do złożenia pisemnego oświadczenia woli o wyborze formy opodatkowania - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który od kwietnia 2023 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Podczas wypełniania elektronicznego formularza CEiDG-1 nie zostało wypełnione oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (żadna z trzech opcji w polu 15 elektronicznego formularza CEiDG-1 nie została zaznaczona). System nie zasygnalizował tego jako błędu - przeciwnie, było zaznaczone, że jeżeli przedsiębiorca nie złoży do Urzędu Skarbowego we właściwym terminie wniosku lub oświadczenia o wybranej formie opodatkowania, dochód z działalności będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Pierwszy przychód przedsiębiorca osiągnął 30 kwietnia 2023 r. Wobec braku obowiązującego formularza, na którym mógłby złożyć odpowiednie oświadczenie, 16 maja 2023 r. pisemnie zawiadomił właściwy organ podatkowy o wyborze formy opodatkowania jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, poprzez wskazanie właściwego formularza dla tego rodzaju opodatkowania podczas realizacji przelewu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień 2023 r. Oznacza to, że przy dokonywaniu przelewu bankowego na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwiecień 2023 r., w tytule przelewu przedsiębiorca zaznaczył, że jest to przelew tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego (tytuł przelewu: PIT-28).

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy złożenie dyspozycji przelewu płatności podatku, która zawiera wskazanie osoby podatnika, nr mikrorachunku podatkowego, oznaczenie typu płatności (PIT-28 - zryczałtowany podatek dochodowy), okres płatności, który skierowany jest do organu podatkowego, może być uznany za złożenie oświadczenia o wyborze przedsiębiorcą zryczałtowanej formy opodatkowania dla przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jego opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze.

Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Jak podkreślił Dyrektor KIS, ustawodawca od 1 lipca 2021 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych dokonał zmiany wyrażenia „pisemnego” dla określenia formy złożonego oświadczenia na „sporządzonego na piśmie” oraz zastąpił wyrażenie „w formie pisemnej” na sformułowanie „na piśmie”.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy nowelizującej (druk sejmowy nr 239) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych dokonano zmian o charakterze wynikowym i dostosowawczym. Stwierdzono w nim, że:

Zmiana ta ma na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. Zwrot „na piśmie” odnosi się do sposobu utrwalenia informacji w postaci znaków pisma, w przeciwieństwie do zwrotu „pisemnie”, który sugeruje konieczność opatrzenia dokumentu w postaci papierowej podpisem własnoręcznym.

(…) Konkluzję z tych analiz oraz intencję projektowanych zmian w tym obszarze w niżej wymienionych przepisach odzwierciedla następująca reguła: „Sprawy załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Tak więc w zakresie wskazanej zmiany, przepisy podatkowe zarówno przed, jak i po 1 lipca 2021 r. nie przewidywały możliwości uznania wyboru/zmiany formy opodatkowania w sposób dorozumiany, tj. poprzez dokonywanie wpłaty określonym tytułem.

Dokonany przez przedsiębiorcę przelew do urzędu skarbowego nie jest pismem skierowanym bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, lecz do banku jako polecenie dokonania stosownej transakcji. Sam fakt, że przelane środki znajdą się w dyspozycji Skarbu Państwa na określonym koncie bankowym i że podano tytuł płatności, nie oznacza automatycznie, że doszło do złożenia pisemnego oświadczenia woli o wyborze formy opodatkowania.

Wobec powyższego Dyrektor KIS stwierdził, że złożenie dyspozycji przelewu płatności podatku (tzw. przelew podatkowy), który zawiera wskazanie osoby podatnika, nr mikrorachunku podatkowego, oznaczenie typu płatności (PIT-28 - zryczałtowany podatek dochodowy), okres płatności (23M04) i skierowany jest do organu podatkowego, nie może zostać uznane za skutecznie złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu.

Interpretacja indywidualna z 27 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.269.2024.2.MZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz