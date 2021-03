najcześciejCzytane

30.03.2021 Fiskus nie zawsze kieruje decyzję do prawidłowego podmiotu

Nikt nie jest nieomylny, jednak czasami błąd może skutkować poważnymi konsekwencjami. Skierowanie decyzji podatkowej przez organ nie do tego podmiotu, co należy, stanowi przesłankę nieważności takiej decyzji. Czy taka sytuacja jest jednak możliwa? Czy może się zdarzyć, że organ przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję wobec błędnego podmiotu? Co zrobić, jeśli tak się stanie? Rzadko zdarza się, żeby organ wszczął i prowadził postępowanie wobec innego podmiotu niż ten, który rzeczywiście winien być stroną postępowania. Taka sytuacja może się jednak zdarzyć np. w związku z odpowiedzialnością podatkową osoby trzeciej. Nie mówimy tu jednak o sytuacji, w której organ przenosi odpowiedzialność z istniejącej już decyzji podatkowej na osobę trzecią, a o sytuacji, w której to wobec osoby trzeciej wszczyna postępowanie podatkowe/kontrolę celno-skarbową. Kiedy może się tak zdarzyć? Przykładowo po przekształceniu osoby prawnej bądź spółki niemającej osobowości prawnej w inny podmiot posiadający osobowość prawną. W takim bowiem przypadku spółka przekształcona wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku przekształcona spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki podatkowe poprzednika. Zgodnie z treścią art. 112b Ordynacji podatkowej spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy (osoby fizycznej) i odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą za zaległości podatkowe przedsiębiorcy powstałe do dnia przekształcenia. Mogłoby się więc wydawać, że skoro odpowiedzialność jest solidarna, nie ma znaczenia, czy decyzja zostanie wydana na osobę fizyczną czy na spółkę. Jednakże Ordynacja podatkowa przewiduje również, że w takiej sytuacji spółka ta wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przedsiębiorcy związane z działalnością gospodarczą, choć z pewnymi wyjątkami. Powyższy przepis nie przewiduje więc wstąpienia w obowiązki podatkowe przedsiębiorcy, a to prowadzi do wniosku, że ewentualne postępowanie podatkowe nie może zostać wszczęte wobec spółki przekształconej, lecz winno być prowadzone w stosunku do osoby fizycznej (byłego przedsiębiorcy): „(…) na podstawie art. 93a § 4 o.p. nowa spółka wchodzi z mocy prawa w wynikające z przepisów prawa podatkowego prawa przekształconego przedsiębiorcy, ale w zakresie obowiązków odpowiada ona na zasadach właściwych dla osób trzecich. W konsekwencji jej odpowiedzialność ma charakter solidarny z byłym przedsiębiorcą, subsydiarny i akcesoryjny oraz oparta jest na decyzji organu podatkowego w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej. Zatem organ podatkowy w pierwszej kolejności powinien dochodzić odpowiedzialności od osoby fizycznej (…)” (Dowgier Rafał w: Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, 2020). Jeżeli więc organ przeprowadzi postępowanie i wyda decyzję, w której określi zobowiązanie podatkowe wobec spółki, decyzja ta będzie skierowana do podmiotu niebędącego stroną postępowania. W takiej sytuacji będzie ona dotknięta wadą powodującą jej nieważność. Co więc zrobić, gdy organ wyda postanowienie o wszczęciu postępowania albo rozpocznie kontrolę u spółki, a nie podatnika? Nie zawsze bowiem korzystne jest wytykanie organowi błędu już na samym początku. Czasem warto poczekać na rozwój wydarzeń… Jakie są konsekwencje wydania decyzji wobec podmiotu, który nie powinien być w ogóle stroną postępowania? Taką decyzję dotyka tzw. sankcja nieważności. Jednak nieważność może zostać stwierdzona wyłącznie w stosunku do decyzji ostatecznej. Jeśli już zostanie natomiast stwierdzona nieważność, decyzja będzie wyeliminowana z obrotu prawnego, a organ nie może takiej decyzji wykonać. To oznacza, że postępowanie egzekucyjne nie może zostać wszczęte czy też prowadzone, a wszelkie wyegzekwowane już środki podlegają zwrotowi. Organ może oczywiście próbować „naprawić” błąd i wydać decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności… To jednak również nie jest poprawne działanie i każde postępowanie w takim przypadku winno zostać umorzone. Autor: radca prawny Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Hasła tematyczne: postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa, kontrola celno-skarbowa

poprzednie artykuły

Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych, w przypadku nabycia niektórych usług od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT), spowodowało liczne wątpliwości podatników oraz bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie interpretacji przepisów. Duża część tych wniosków dotyczyła bardzo szerokiej kategorii usług informatycznych. Pomimo iż usługi te nie zostały wymienione bezpośrednio w treści przepisu, to znaczna ich część podlega limitowaniu. więcej »

Samo ustalenie cen między spółkami powiązanymi w sposób inny niż wobec podmiotów niezależnych nie stanowi przesłanki do objęcia opodatkowaniem potencjalnych dochodów spółki. Organy podatkowe, chcąc zyskać uprawnienie do zanegowania warunków transakcji uzgodnionych przez podmioty powiązane i dokonując w zamian na własną rękę doszacowania ustalonych przez przedsiębiorców cen i marż, muszą udowodnić, że owe uzgodnienia nie miały uzasadnienia gospodarczego dla tych podmiotów, a ich celem było jedynie uchylanie się od opodatkowania – orzekł w wyroku z 2 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 604/20). więcej »

Spółka eksportowała towary poza granice Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jako że wygenerowane w jej systemie elektroniczne potwierdzenie nadania nie należy do wskazanego w ustawie o VAT katalogu dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza terytorium UE, choć w rzeczywistości wywóz ten potwierdza, spółka wystąpiła do organu skarbowego z zapytaniem, czy będzie on wystarczający do zachowania przez nią prawa do zastosowania zerowej stawki VAT w eksporcie. więcej »

Spółka zawarła umowę o utworzeniu grupy kapitałowej z innymi spółkami na okres 2 lat. Przed zawiązaniem grupy nie rozliczyła swoich strat podatkowych. Zwróciła się więc do organu skarbowego z pytaniem, czy po rozwiązaniu grupy będzie mogła to zrobić w 5-letnim okresie, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fiskus stwierdził, że przystępując do grupy, spółka straciła prawo do takiego rozliczenia na cały okres istnienia grupy i uczestnictwa w niej spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jednak, że to organ skarbowy jest w błędzie i w okresie trwania grupy termin na rozliczenie przez spółkę straty nie będzie ulegał upływowi. więcej »

Firmy eksportujące towar poza Unię Europejską mają wątpliwości co do tego, jaką stawkę VAT zastosować do naliczonych dodatkowych opłat związanych z dostawą takich jak opłaty za transport czy koszty pakowania. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o to, czy 0% stawkę VAT z tytułu wywozu towaru przedsiębiorcy mogą stosować również do tych opłat dodatkowych. Przychylną dla firm interpretację dnia 11 stycznia 2021 r. wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. więcej »

Spółka podjęła inwestycję budowlaną w postaci centrum handlowego. Jeszcze w czasie trwania budowy nawiązała współpracę z podmiotami zajmującymi się profesjonalnie usługami w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości oraz komercjalizacji, celem znalezienia najemców powierzchni użytkowych w centrum i doprowadzenia do zawarcia przez spółkę umów najmu. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu usług komercjalizacji chciała zaliczać do kosztów uzyskania przychodu i rozliczać w różnych latach podatkowych, proporcjonalnie do okresów, w których uzyskiwać będzie przychody z najmu. Ale fiskus uznał te wydatki za jednorazowe, które spółka zobowiązana jest również jednorazowo rozliczyć w momencie ich poniesienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyznał rację przedsiębiorcy. więcej »

Wydana z końcem stycznia opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomina przedsiębiorcom, że mogą oni dochodzić od organów podatkowych zapłaty odsetek za zwłokę w zwrocie VAT nie tylko, gdy organ przedłuża zwrot celem weryfikacji jego zasadności, ale także, gdy to sam przedsiębiorca skoryguje złożoną już deklarację VAT, i w wyniku tego powstanie nadwyżka w podatku od towarów i usług uprawniająca do zwrotu. Mimo złożenia tej korekty oraz jej przyjęcia organ ociąga się ze zwrotem. więcej »

Co ma począć firma, która poniosła wydatki na zakup towarów i usług celem realizacji inwestycji, jeśli okaże się, że inwestycja zostanie wstrzymana lub – co gorsza – całkowicie zaniechana? Czy może wówczas odliczyć chociaż VAT, jaki uiściła na fakturach zakupowych? Fiskus mówi nie, bo wydatki nie zostały zrealizowane do celów opodatkowanych w prowadzonej działalności. Ale 12 listopada 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, który może okazać się przełomowy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. więcej »

Przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych zmieniają się praktycznie co roku. Fiskus coraz większą wagę przykłada do tego tematu, stąd też potrzeba licznych zmian. Jedną z nich jest zmiana w zakresie podmiotów zobowiązanych do raportowania transakcji. Przy wypełnieniu obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2019 r. nie jest już ważna wysokość przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika czy też wartość transakcji z jednym podmiotem, ale wysokość poszczególnych transakcji o charakterze jednorodnym. Może to mieć istotne znaczenie przy ustalaniu, czy podmiot w danym roku będzie w ogóle zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych. więcej »