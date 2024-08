Firmy muszą wdrożyć procedury chroniące sygnalistów

Już 25 września br. w życie wejdzie nowa ustawa o ochronie sygnalistów. Średnie i duże przedsiębiorstwa będą musiały wdrożyć procedury chroniące sygnalistów, czyli pracowników chcących wskazać nieprawidłowości w miejscu pracy. Jak podkreślają eksperci, za brak odpowiednich procedur grozić będą grzywny.

Ustawa o ochronie sygnalistów, która dostosowuje polskie prawo do unijnych wymogów, zakłada wprowadzenie nowych standardów dotyczących zgłaszania naruszeń przepisów prawa.

– Nowe przepisy obejmą podmioty, na rzecz których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 osób. Chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także na przykład na podstawie umów cywilnoprawnych. To jest pierwsza grupa, która będzie musiała wdrożyć nowe przepisy. Kolejną grupą są wszystkie jednostki sektora publicznego, z małym wyjątkiem jednostek gmin i powiatów, które liczą mniej niż 10 tys. mieszkańców – wskazała w rozmowie z agencją Newseria Biznes radczyni prawna z Kancelarii Chałas i Wspólnicy, Sylwia Werpachowska.

Zobowiązane podmioty będą musiały przede wszystkim stworzyć bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości, które pozwolą na dokonywanie zgłoszeń. Konieczne będą też wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa.

Brak dostosowania się przez pracodawcę do nowych wymogów będzie grozić odpowiedzialnością karną. Kara grzywny będzie grozić w przypadku braku ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Co ważne, osoba uniemożliwiająca albo istotnie utrudniająca dokonanie zgłoszenia będzie musiała liczyć się z grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

– Za działania tzw. odwetowe, np. stosowanie mobbingu czy też pozbawienie sygnalisty możliwości awansu lub premii, grozi nie tylko grzywna, ale także kara ograniczenia wolności, a także kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Dodam, że te kary działają w dwie strony. Jeżeli sygnalista zgłosi np. z chęci zemsty pewne naruszenie, które okaże się nieprawdziwe, wówczas on także podlega karze grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat dwóch – zaznacza Werpachowska.

mp