Firma w mieszkaniu: Wydatki na materiały budowlane do remontu pokoju

Czy materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia mogą zostać wliczone w koszty prowadzenia działalności i obniżyć należny podatek VAT według art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Przedsiębiorca jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność ta polega na wykonywaniu usług informatycznych. Działalność jest wykonywana częściowo z miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (czasami z dojazdem do klienta). Jako osoba prywatna przedsiębiorca zakupił mieszkanie (w udziałach 50/50 przez małżeństwo, które nie posiada rozdzielności majątkowej), które docelowo ma być nowym miejscem prowadzenia działalności. Mieszkanie było w stanie surowym i z jednego pokoju w tym mieszkaniu zostały wydzielone dwa pokoje w tym jeden dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Pokój został wyremontowany.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W związku z powyższym, skoro przedsiębiorca zamierza jako czynnym podatnik podatku VAT wykorzystywać wyremontowany pokój do prowadzenia działalności gospodarczej, tym samym podatek naliczony z tytułu wydatków związanych z ponoszonymi nakładami na jego remont podlegać będzie odliczeniu. W konsekwencji, przedsiębiorcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z związku ponoszonymi wydatkami na remont pokoju.

Podsumowując, przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków w związku z ponoszonymi wydatkami na materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 3 października 2023 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.404.2023.2.MŻA - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz