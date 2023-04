Firma i prywatny najem na ryczałcie w jednym PIT-28

Przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu mieszkania podatnik ma obowiązek wykazać w jednym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28. We wzorze tego zeznania w części C - „Przychody podatnika objęte ryczałtem” znajdują się pozycje, w których należy wykazać zarówno przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, jak i przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czyli przychody z tzw. najmu prywatnego.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie informatyki oraz wynajem maszyn rolniczych (okazjonalnie). Wybrany sposób opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej to ryczałt. Jednocześnie jest współwłaścicielem mieszkania, które wynajmuje. Najem ten nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Przychody z najmu mieszkania podatnik opodatkowuje stawką ryczałtu 8,5%. Z tytułu najmu prywatnego składa PIT-28, pod nr PESEL, a z tytułu przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej PIT-28, pod nr NIP.

Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy powinien przychody z najmu mieszkania ewidencjonować w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz czy powinien rozliczać się tak, jak dotychczas, tj. składać oddzielny PIT-28 dla przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu mieszkania oraz oddzielny PIT-28 dla przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Jego zdaniem, najmu prywatnego nie trzeba go ewidencjonować w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a traktować oddzielnie i powinien składać oddzielny PIT dla przychodów z tytułu najmu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za częściowo prawidłowo. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Kwestie dotyczące ewidencji przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zgodnie z którym podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”, z zastrzeżeniem ust. 3.

Według art. 15 ust. 2 ww. ustawy obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 15 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a lub 1d.

Z ww. przepisów wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, tj. z tytułu najmu prywatnego, z tymże do 31 grudnia 2018 r. był warunek, aby wysokość przychodu wynikała z umowy zawartej w formie pisemnej.

W związku z powyższym, z uwagi na to, że najem prywatny stanowi odrębne źródło przychodów niż pozarolnicza działalność gospodarcza to podatnik nie jest zobowiązany do łącznego wykazywania przychodów z najmu prywatnego mieszkania w ewidencji wraz z przychodami uzyskiwanymi w ramach działalności gospodarczej. Nie ma również obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów uzyskiwanych z tytułu tzw. najmu prywatnego. W 2018 roku brak obowiązku prowadzenia ewidencji miał miejsce w przypadku, gdy wysokość przychodu wynikała z umowy zawartej w formie pisemnej.

Odnosząc się do składania zeznań PIT-28 z najmu prywatnego i z działalności gospodarczej należy wyjaśnić, co następuje.

Według art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

W myśl natomiast z art. 52 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 26 października 2022 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu ustalone wzory zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2.

We wzorze zeznania (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w części C - „Przychody podatnika objęte ryczałtem” znajdują się pozycje, w których należy wykazać zarówno przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko, jak i przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, czyli przychody z tzw. najmu prywatnego.

Zatem przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu mieszkania podatnik jest zobowiązany wykazać w jednym rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28.

Interpretacja indywidualna z 29 marca 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.90.2023.5.MJ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz