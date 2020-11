Faktury uproszczone – trwają konsultacje ws. planu istotnych zmian

Ministerstwo Finansów chce, by paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty w wysokości 450 zł nie stanowił faktury uproszczonej. Obecnie planowana zmiana jest jeszcze w trakcie konsultacji podatkowych. Jak wskazuje resort finansów, odpowiednia nowelizacja przepisów ma związek także z pandemią koronawirusa, która utrudnia prowadzenie biznesu.

W ramach redukcji obowiązków administracyjnych Ministerstwo Finansów zamierza przyjąć, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie byłby już fakturą uproszczoną. Aktualnie planowana zmiana jest jeszcze konsultowana, a uwagi i opinie można przesyłać do resortu do 10 listopada br.

„Propozycja polega na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy” – wyjaśnia resort finansów.

Po zmianach przepisy miałyby wskazywać, że faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, jeśli zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku – taka możliwość miałaby dotyczyć przypadków, kiedy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro.

„Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł” – wskazuje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

