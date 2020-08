Estoński CIT może okazać się zbyt ograniczony – twierdzi biznes

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wdrożeniem tzw. estońskiego CIT-u, który ma przynieść proinwestycyjne efekty. Jak oceniają Pracodawcy RP, założenia przedstawione w ostatnim czasie przez resort będą skutkować ograniczeniem możliwości skorzystania z tego preferencyjnego sposobu opodatkowania. Zmiany powinny wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

W ramach prekonsultacji Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa alternatywne warianty opodatkowania na nowych zasadach. Pierwszy z nich to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (model wzorowany na systemie estońskim), a drugi opiera się na specjalnym funduszu inwestycyjnym.

Nowy mechanizm będzie skierowany do małych i średnich spółek kapitałowych o przychodach nieprzekraczających 50 mln zł oraz spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Możliwość skorzystania z estońskiego CIT-u ma być przy tym ograniczona określonymi warunkami. Dana spółka nie będzie mogła posiadać udziałów w innych podmiotach, a będzie musiała natomiast zatrudniać minimum 3 pracowników. Przychody pasywne spółki nie będą mogły przewyższać przychodów z działalności operacyjnych i wymagane będzie też wykazanie nakładów inwestycyjnych. Wszystkie te warunki mają być spełniane jednocześnie.

Jak wskazują eksperci Pracodawców RP, w okresie stosowania preferencji podatnik nie będzie mieć prawa do odliczeń od podstawy opodatkowania w zakresie darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi oraz innych podobnych ulg. W konsekwencji w chwili przejścia na opodatkowanie ryczałtem dany podatnik straci możliwość rozliczenia albo kontynuacji tych ulg podatkowych.

„Założenia w znaczący sposób ograniczą możliwość skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania. To powoduje, że projektowane przepisy z rozwiązaniami estońskimi mają w praktyce niewiele wspólnego. Kluczem do rozwoju przedsiębiorczości w Estonii była prostota i szeroki dostęp do preferencyjnego opodatkowania, co pozwoliło znacząco zwiększyć poziom inwestycji. Natomiast odnosząc się do założeń zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów, trzeba zauważyć, że liczne warunki i ograniczenia spowodują, że niewiele firm skorzysta z wprowadzanego modelu opodatkowania dochodu. Niestety, im więcej wyłączeń znajdzie się w ostatecznym brzmieniu przepisów, tym mniejszy wpływ tego instrumentu na wzrost inwestycji” – przewidują Pracodawcy RP.

Z nowymi informacjami resortu finansów nt. estońskiego CIT-u można się zapoznać tutaj.

mp